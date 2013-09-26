أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

راشد المعلا يستعرض العلاقات مع سفير السودان

Google+ Print
راشد المعلا يستعرض العلاقات مع سفير السودان راشد المعلا يستعرض العلاقات مع سفير السودان

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

من جانبه، نقل أحمد يوسف محمد تحيات الرئيس عمر أحمد البشير رئيس جمهورية السودان وعلي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني وعلي كرتي وزير الخارجية السوداني إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية