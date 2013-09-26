راشد المعلا يستعرض العلاقات مع سفير السودان

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

من جانبه، نقل أحمد يوسف محمد تحيات الرئيس عمر أحمد البشير رئيس جمهورية السودان وعلي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني وعلي كرتي وزير الخارجية السوداني إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.