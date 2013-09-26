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استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص تصلب الشرايين الطرفية لمرضى السكرى

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استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص تصلب الشرايين الطرفية لمرضى السكرى استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص تصلب الشرايين الطرفية لمرضى السكرى

يقول الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى، يتم تشخيص تصلب الشرايين الطرفية لمرضى السكر بالموجات فوق الصوتية - الدوبلكس الملون وهو دوبلر بالإضافة إلى موجات صوتية تصف بالكمبيوتر الشرايين الطرفية بدقة، وهو جهاز يعتمد على الموجات الصوتية فى التشخيص.

مشيرا على أن الدوبلكس الملون جهاز حساس ودقيق فى تشخيص قصور الدورة الدموية بالشرايين، ويمكن به تحديد نسبة سريان الدم فى الشرايين، وضيق الشرايين وطول الأضرار، ونسبتها بدقة عالية.

وبالتالى يعطى معلومات تفصيلية ودقيقة لجراح الأوعية الدموية، الذى يقرر وفقاً لنتائج الفحوصات، ما إذا كان المريض يحتاج لإجراء قسطرة فى الشرايين لتقويم الأوعية أو تركيب دعامة أو تحويله جراحية.

ويؤكد مطر أن الفحص لا يحتاج لأى حقن أو صبغة من أى نوع ولا يكتمل فحص الشرايين الطرفية بدونه.

وينصح مطر بفحص القدم بسرعة فى حال وجود لديك أعراض القدم السكرى.

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مصر 365