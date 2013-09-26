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بالفيديو - يوفنتوس يقلب الطاولة على كييفو.. وقطار روما يدهس نابولي

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بالفيديو - يوفنتوس يقلب الطاولة على كييفو.. وقطار روما يدهس نابولي بالفيديو - يوفنتوس يقلب الطاولة على كييفو.. وقطار روما يدهس نابولي

حول يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز بثنائية في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، بقيادة المهاجم الدولي فابيو كوالياريلا.

يوفنتوس تأخر بهدف لسيرل تيريو في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فابيو كوالياريلا للسيدة العجوز في الدقيقة 45.

مع الشوط الثاني سجل أليساندرو برنارديني هدفا ليس لفريقه كييفو فيرونا، بل لمنافسه يوفنتوس مانحا بطل الدوري 3 نقاط جديدة.

ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في سباقه للمحافظة على درعه الثمينن.

أما روما، فقد حافظ على مكانه في صدارة الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات.

قطار روما قاده هذه المرة مهدي بيناتيا وجيرفينيو في الدقيقتين 65 و80 بهدفين لفريق العاصمة الإيطالية.

وبذلك خطف روما الصدارة من نابولي، بعدما تعادل الأخير بشكل مفاجئ مع ضيفه ساسولو بهدف لمثله.

شاهد أهداف مباراة يوفنتوس:

شاهد أهداف مباراة روما:

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فيديو اليوم السابع

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