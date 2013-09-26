أرسنال يصعد بفضل ركلات الترجيح

عبر أرسنال الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب وست برومتش ألبيون عن طريق ركلات الترجيح.

اللقاء شهد مشاركة عدد من اللاعبين البعيدين عن التشكيل الأساسي للمدفعجية أبرزهم مونيريال وهايدن وجنابري ومياتشي ونيكلاس بندنر مع فيرمايلن وبير ميرتساكر.

جاء الهدف الأول لأرسنال من هدية لنيكلاس بندنر سجلها توماس ايسفليد بتسديدة من لمسة واحدة.

لكن التقدم لم يدم لأكثر من 10 دقائق، بعدما تعادل وست بروم بضربة رأسية موفقة لبيراهينو.

انتهى الزمن الأصلي ثم الإضافي للمباراة بنتيجة 1-1، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر كريج داوسن وأمافيتانو ركلتي ترجيح على وست بروم ليفوز المدفعجية ويواصل الفريق مشواره.