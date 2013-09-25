عمرو زكي: إقامة لقاء مصر وغانا بالقاهرة رسالة قوية تعبر عن ثبات واستقرار مصر

أعرب عمرو زكي مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق السالمية الكويتي، عن سعادته بقرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة باقامة مباراة مصر وغانا على استاد 30 يونيو بدار الدفاع الجوي، بحضور الجماهير.

وكتب زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إقامة لقاء غانا في العاصمة وسط حضور جماهيري رسالة قوية جدا على ثبات واستقرار مصر.. سعيد للحضور الجماهيري للقاء وإقامة اللقاء بملعب 30 يونيو”،

> وأضاف مهاجم منتخب مصر “الجماهير وحشتنا جدا في المدرجات.. اطالب هذه الجماهير بتقديم أفضل صورة للعالم”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني يوم 15 أكتوبر المقبل في غانا في لقاء ذهاب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، على أن يلتقيا إيابا يوم 19 نوفمبر القادم على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أ ش أ