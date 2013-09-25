الإسباني “كليمنتي” مديرا فنيا للمنتخب الليبي لكرة القدم

اتفق الاتحاد الليبي لكرة القدم، مع المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على تولي مهمة الاشراف الفني على المنتخب الليبي الأول لكرة القدم.

وقال أنور الطشاني رئيس الاتحاد الليبي، إن كليمنتي صاحب الـ63 عاما سيبدأ مهام عمله في ليبيا بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الطشاني، أن مهمة كليمنتي الرئيسية ستكون قيادة الفريق في بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا العام المقبل، حيث تلعب ليبيا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكونغو وإثيوبيا وغانا.

يذكر أن تدريب المنتخب الليبي سيكون المهمة الإفريقية الثانية للمدرب الإسباني حيث سبق له فى المهمة الاولى تدريب منتخب الكاميرون خلال الفترة من 2010 إلى 2011.

وأشرف كليمنتي على تدريب عدة أندية إسبانية من بينها “أتلتيك بلباو وإسبانيول وأتليتيكو مدريد وريال سوسييداد وتينيريفي ومورسيا وبلد الوليد، وسبورتينج خيخون، كما درب أيضا أولمبيك مارسيليا الفرنسي ومنتخب صربيا.

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