3 أوراق عمل كويتية لمؤتمر «المحاكم» في الدوحة

كونا- أعلن نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة عن مشاركة دولة الكويت بثلاث اوراق عمل في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المنعقد في الدوحة تتطرق الى الامن الاسري واتفاقيات الاستثمار الدولية والمحاكم المتخصصة.

>وقال المطاوعة ان مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي من تقديرها لأهمية مثل هذه الاجتماعات وما يطرح فيها من موضوعات اضافة الى انه يشكل مظهرا من مظاهر التعاون العربي المشترك في المجال القضائي.

>وأوضح ان الوفود العربية المشاركة تستهدف من تلك الاجتماعات تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات المختلفة التي تهم الجهات القضائية مبينا ان هذا المؤتمر سبقه ثلاثة مؤتمرات عقدت في الامارات والمغرب والسودان وتطرقت الى موضوعات قضائية وقانونية مختلفة في المحاكم العليا في الدولة العربية وهي محاكم النقض والتمييز والتعقيب على مختلف مسمياتها عربيا.

>وذكر ان مؤتمر الدوحة سيبحث ثلاثة محاور اولها يكمن في دور القضاء في توفير الامن الاسري والذي يتطلب البحث في قوانين الاحوال الشخصية ومدى معالجتها لمشكلات الاسرة وكيفية تكوينها وآثار الزواج بالنسبة للزوجين والاولاد في حين يتناول المحور الثاني دور القضاء في الاتفاقيات الدولية للاستثمار ويتناول المحور الثالث المحاكم المتخصصة.

>وذكر ان المؤتمر سيناقش ايضا مشاركة المحاكم العليا في الدول العربية في المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة لاهاي وغيرهما والتي يطالب بمشاركة القضاة العرب فيها. وقال انه سيتقدم باقتراح ليكون هذا المحور احد محاور الاجتماعات المقبلة بحيث ينضج ويخرج في قالب تنفيذي ليتم تكليف رئيس الاتحاد بعد انتخابه الاتصال بالمحاكم الدولية لدعم ترشيح القضاة العرب للمشاركة في تلك المحاكم.

>وعن وجود اتفاق بين الدول الخليجية في ما يتعلق بقضايا شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر اوضح ان هذا الامر له جانبان الاول تقني وهذا لايمكن التحكم فيه باعتبار ان المستقبل او المنظم او الخادم لهذا الموضوع كله ليس بيد اي دولة بل محكوم بامور فنية لايمكن لاحد فرض سيطرته عليها.

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