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سفينة الأسطول البحري الباكستاني «طارق» في ضيافة الكويت... اليوم

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سفينة الأسطول البحري الباكستاني «طارق» في ضيافة الكويت... اليوم سفينة الأسطول البحري الباكستاني «طارق» في ضيافة الكويت... اليوم
تقوم سفينة الأسطول البحري الباكستاني «طارق» بزيارة ودية لميناء الشويخ خلال الفترة من 26-29 سبتمبر الجاري.
>وذكرت السفارة الباكستانية لدى البلاد أن قائد السفينة سيقوم أثناء تواجده في الكويت بزيارة ودية الى مسؤولي القوات البحرية الكويتية كما سيقام حفل استقبال على متن السفينة يحضره كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في الكويت، وأعضاء السلك الديبلوماسي بالاضافة الى ممثلين عن الجالية الباكستانية في البلاد.
>وتقوم السفن البحرية الباكستانية بزيارات ودية بصفة دورية الى الكويت حيث يغتنم مسؤولو الأسطول الباكستاني هذه الفرصة من أجل التفاعل مع نظرائهم في الكويت في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
>يذكر أن السفينة «طارق» سميت بهذا الاسم تيمنا بالقائد المسلم العظيم طارق بن زياد الذي فتح جبل طارق ما ساهم في انتشار الاسلام في أوروبا.
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