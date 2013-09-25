برلماني ليبي: عدم فهم واقع البلاد من أسباب استقالتي من "العدالة والبناء‪"

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

قال عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء الليبي عبدالرحمن الديباني، اليوم، إن أحد أسباب تقديم استقالته من حزب العدالة والبناء "هو بيانات القيادة الحزبية التي كان يصدرها الحزب والتي تتسم بالارتباك وبعدم إيجاد الحلول العملية وفهم الواقع الليبي"، مضيفًا أن "الحزب لم يحسم أمره بصوره واضحة بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة علي زيدان، بالإضافة إلى الأداء السياسي العام".

وكان الديباني نشر في وقت سابق نص ‬استقالته من الحزب معللاً ذلك بأهمية التواصل بالأطراف الاجتماعية المختلفة بكل حيادية، وما يقتضيه الظرف الراهن من حاجة ماسة إلى العمل والاتصال بكل الأطراف الاجتماعية والحزبية ما يسهم في إنجاح المساعي الحثيثة.

وأوضح أن المشهد الحزبي في ليبيا يواجه أزمات وتحديات كبيرة تعرقل دعمه للعملية السياسية وإيجاد حلول عملية، وأشار الديباني إلى أنه سيعمل على الاتصال بجميع الأطراف الاجتماعية والحزبية بما في ذلك حزب العدالة والبناء من أجل حوار وطني جامع للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها ليبيا‫.