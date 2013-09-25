“الفلاحين” تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال النقابة

تقدم 10 نقباء فرعيين لنقابة الفلاحين بمحافظات الصعيد ببلاغ عاجل يحمل رقم 13093 لسنة 2013 للنائب العام، وإرسال فاكس إلى رئاسة الجمهورية ووزير القوى العاملة، بالتحفظ على أموال النقابة ومراجعة حساباتها منذ نشأتها، وإجراء تحقيقات حول من قام بعمل مجلس إدارة عقب وفاة الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، فى حادث أليم، بتزوير إرادة الفلاحين والإدعاء بترشيحهم عبر مجلس إدارة النقابة وجمعيته العمومية لـ”رفعت جودة محمد” لعضوية لجنة الخمسين الخاصة بالدستور، وهو ما أعقبه صدور قرار جمهورى بعضويته للجنة دون رغبة الفلاحين.