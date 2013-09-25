أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الفلاحين” تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال النقابة

Google+ Print
“الفلاحين” تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال النقابة “الفلاحين” تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال النقابة

تقدم 10 نقباء فرعيين لنقابة الفلاحين بمحافظات الصعيد ببلاغ عاجل يحمل رقم 13093 لسنة 2013 للنائب العام، وإرسال فاكس إلى رئاسة الجمهورية ووزير القوى العاملة، بالتحفظ على أموال النقابة ومراجعة حساباتها منذ نشأتها، وإجراء تحقيقات حول من قام بعمل مجلس إدارة عقب وفاة الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، فى حادث أليم، بتزوير إرادة الفلاحين والإدعاء بترشيحهم عبر مجلس إدارة النقابة وجمعيته العمومية لـ”رفعت جودة محمد” لعضوية لجنة الخمسين الخاصة بالدستور، وهو ما أعقبه صدور قرار جمهورى بعضويته للجنة دون رغبة الفلاحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا