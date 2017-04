أربعة وجوه عربية ضمن قائمة أجمل 50 امرأة في العالم

صديقة كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.. وبوسنية في الصدارة

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 25-09-2013 20:29

تضمنت قائمة أفضل 50 امرأة على مستوى العالم لعام 2013، أربعة وجوه عربية، حسب ما نشرته مجلة "World Actuality".

جاءت المطربة آمال ماهر في المرتبة 37، واحتلت الأميرة أميرة الطويل، زوجة رجل الأعمال الوليد بن طلال، المركز الـ 18، فيما وقعت الفنانة المغربية صوفيا المريخ في المرتبة الـ 15، وجاءت عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي في المركز الثامن. وفيما يلي يستعرض "الوطن" القائمة كاملة:

Zhanna Zhumaliyeva

المركز: 50

البلد: كازاخستان

المجال: عارضة أزياء

حصلت على لقب ملكة جمال "كازاخستان" لعام 2010، ولدت في Uralsk مدينة تقع على الحدود بين أوروبا وآسيا، كما حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء لعام 2011.

Yesica Toscanini

المركز: 49

البلد: الأرجنتين

المجال: عارضة أزياء

أختيرت في عام 2008 لتلعب دور الفتاة في الحملة الإعلامية لمهرجان الربيع والصيف، ظهرت في فيديو كليب للفنان الإسباني "Enrique Iglesias"، بعنوان "Do You Know? (The Ping Pong Song)".

Belen Rodriguez

المركز: 48

البلد: الأرجنتين

المجال: ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية

ولدت في الأرجنتين وتعمل في إيطاليا.

في عام 2009 ظهرت في الدعاية لإحدى أكبر شركات هواتف المحمول، وأيضًا عارضة أزياء لإحدى شركات المجوهرات، وشاركت في أول فيلم لعام 2011، كما قدمت العديد من البرامج التلفزيونية.

Candice Swanepoel

المركز: 47

البلد: جنوب إفريقيا

المجال: عارضة أزياء

تعد من أفضل عارضات الأزياء على مستوى العالم، وقد حصلت على المرتبة رقم 61 في عام 2010 ورقم 62 في عام 2011 لمسابقة FHM السنوية، لأفضل "100إمرأة جاذبية في العالم".

Venus Raj

المركز: 46

البلد: الهند

المجال: ممثلة وعارضة أزياء

توجت ملكة جمال الفلبين عام 2010، كما مثلت الفلبين في ملكة جمال الكون لعام 2010 في لاس فيجاس ونيفادا والولايات المتحد الأمريكية.

Amanda Lajcaj

المركز: 45

البلد: ألبانيا

المجال: راقصة

تعود "أماندا" إلى أصول ألبانية، تعمل في مجال الرقص بجميع أنماطه "الباليه والهيب هوب والجاز، وغيره".

عرفت "أماندا" بنشاطها في العمل، وحبها لمساعدة الآخرين.

Eva Mendes

المركز: 44

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

المجال: ممثلة

بدأت "إيفا" بأدوار صغيرة في نهاية التسعينات قبل أن تلفت الأنظار عام 2001 في فيلم Training Day، "يوم التدريب".

أول ظهور لها كان في فيلم "أطفال الذرة"، "Children of the Corn"عام 1998، ودخلت في عام 2008 مصحة تأهيل لبضعة أسابيع بسبب مشاكلها في التعاطي.

Doutzen Kroes

المركز: 43

البلد: هولندا

المجال: ممثلة وعارضة أزياء

تعتبر إحدى أشهر الفنانات العاشقات لموطنها الأصلي، وقام متحف "مدام توسو لتماثيل الشمع" بامستردام بعمل تمثال شمع لها، نظرًا لشعبيتها.

Shristi Shrestha

المركز: 42

البلد: نيجيريا

المجال: أفضل الممرضات على مستوى العالم

توجت ملكة جمال "نيبال" لعام 2012 ، واتخذت مهنة التمريض لها حتى أصبحت من أفضل الممرضات على مستوى العالم، كما أصبحت ضمن أفضل عشر راقصات على مستوى العالم.

Xenia Deli

المركز: 41

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

المجال: عارضة أزياء

تعد من إحدى النماذج الناجحة تتمتع بشخصية جذابة، تعيش في نيويورك لكنها تهوى السفر حول العالم لعمل جلسات تصوير.

Bodine Koehle

المركز: 40

البلد: هولندا

المجال: عارضة أزياء

ولدت في هولندا من أب وأم ذو جنسية هولندية، لكنها آثرت العيش في "بورتوريكو" حيث المكان الذي تربت فيه، كما مثلت "بورتوريكو" في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2012.

Vanessa Hessler

المركز: 39

البلد: إيطاليا

المجال: ممثلة وعارضة أزياء

تعد ضمن أشهر وأنجح السيدات في مجالها كعارضة أزياء، وقالت إنها كانت على علاقة استمرت أربع سنوات مع معتصم القذافي، نجل حاكم ليبيا معمر القذافي.

Vanessa Fonseca

المركز: 38

البلد: البرازيل

المجال: عارضة أزياء

بشرتها السمراء، جعلتها من أفضل النساء الساحرات، وقد اشتهرت "Vanessa" بتدينها الشديد.

Amal Maher

المركز: 37

البلد: مصر

المجال: الغناء

تعتبر آمال ماهر، من أشهر المطربات في مصر، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، أطلقت ألبومها الأول "اسألني أنا" عام 2006 بيد أن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع انطلاق ألبومها الثاني "أعرف منين" والذي لاقي نجاحا مذهلا وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.

حصلت على جائزة "موريكس دور" كأفضل مطربة عربية عام 2010 عن ألبوم "اسألني أنا"، جائزة "دير جيست" كأفضل مطربة صاعدة عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، ترشيح "وورلد ميوزيك اوورد" كأكثر ألبوم غنائي مبيعات عام 2012 عن ألبوم أعرف منين.

Liya Kebede

المركز: 36

البلد: إثيوبيا

المجال: ممثلة، عارضة ومصممة أزياء

وجهت شهرتها في إنقاذ حياة الأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم، ما أهلها لتعيينها في منصب سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2005.

Mavis Pan Shuang

المركز: 35

البلد: الصين

المجال: ممثلة

تعتبر واحدة من أجمل الفنانات الصينيات، عندما تقع هذه الفتاة في الحب فإنها تعطي كل شيء للرجل لأنها تجد أن هذا هو معنى السعادة الحقيقية.

Jimene Navarrete

المركز: 34

البلد: المكسيك

المجال: عارضة أزياء

ولدت في المكسيك، بدأت عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وأصبحت ملكة جمال الكون لعام 2010.

Dasha Astafieva

المركز: 33

البلد: أوكرانيا

المجال: مطربة وعارضة أزياء

تعتبر "DASHA"، من أفضل عارضات الأزياء، والمطربات بأوكرانيا.

Alena Shishkova

المركز: 32

البلد: روسيا

المجال: عارضة أزياء

تعمل كعارضة أزياء، وتعيش وتعمل في ميلان "إيطاليا".

Yasmin Warsame

المركز: 31

البلد: الصومال

المجال: عارضة أزياء

ولدت في عائلة بسيطة مكونة من 21 من الأشقاء، وتوفى والدها وعمرها 5 سنوات، ثم استقرت لتعيش في كندا، وعلى الرغم من أنها عاشت طفولة صعبة إلا أنها تمكنت من أن تصبح ناجحة وسعيدة.

Mable Soe

المركز: 30

البلد: سنغافورة

المجال: عارضة أزياء

على الرغم من صغر سنها، إلا أن Mable تتمتع بخبرة كبيرة في حياتها العملية، حيث بدأت حياتها المهنية في سن 14 عامًا.

Antonia Marabou

المركز: 29

البلد: رومانيا

المجال: مطربة وعارضة أزياء

انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة أهلها وكان عمرها 5 سنوات.

بدأت Marabou، مهنة عارضة الأزياء، في العاشرة من عمرها، ثم التقت "Tom Boxer" في رومانيا، الذي أطلق مسيرتها مع الموسيقى في الـ18 من عمرها.

Teresa Moore

المركز: 28

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

المجال: عارضة أزياء

تعتبر "تيريزا" إبنة لأم ايطالية وأب ذو أصول أمريكية، هذا جعلها في مصاف السيدات الأكثر جمالًا وجاذبية على مستوى العالم.

Angela Ruiz

المركز: 27

البلد: فنزويلا

المجال: عارضة أزياء

تعتبر "Ruiz"، من أفضل عارضات الأزياء في فنزويلا، فازت في عام 2009 بلقب "السوبر موديل"، وفي عام 2010 كانت الوصيفة الأولى لملكة جمال فنزويلا.

Berrak Tuzunatac

المركز: 26

البلد: تركيا

المجال: ممثلة وعارضة أزياء

تتمتع بعيون جذابة، بدأت كعارضة أزياء ثم اتجهت إلى مجال التمثيل.

Johanna Lundback

المركز: 25

البلد: السويد

المجال: عارضة أزياء

وجهها الهادىء والبرىء إضافة إلى أنوثتها، جعلت منها عارضة أزياء أكثر جاذبية في السويد.

Carmen Soo

المركز: 24

البلد: ماليزيا

المجال: ممثلة ومقدمة برامج وعارضة أزياء

تحظى Soo بشعبية كبيرة في دول شرق آيا ولاسيما الفلبين، تعمل في مجال التمثيل وتقديم البرامج التلفزيونية.

Jacqueline Fernandez

المركز: 23

البلد: سيريلانكا

المجال: التمثيل

حصلت على درجة البكالوريوس في دراسات وسائل الإعلام من جامعة موراي في ملبورن، أستراليا.

كما توجت ملكة جمال سريلانكا في عام 2006، كما دخلت عالم التمثيل في عام 2009 بفيلم "علاء الدين".

Monica Bellucci

المركز: 22

البلد: إيطاليا

المجال: ممثلة

تعتبر "مونيكا" واحدة من أعظم الممثلات الأوروبيات، وتتمتع بجاذبية كبيرة.

Adriana Lima

المركز: 21

البلد: البرازيل

المجال: عارضة أزياء

واحدة من أكثر النماذج الناجح في العالم، وفي عام 2005 سجلت في المرتبة الخامسة لقوائم فوربس من ضمن الأعلى دخلًا في العالم.

Xenia Tchoumitcheva

المركز: 20

البلد: روسيا

المجال: ممثلة عارضة أزياء

حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وتتحدث خمس لغات (الروسية والألمانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية).

تدرجت في العمل حتى وصلت من ممثلة وعارضة أزياء، ثم دخلت إلى مجال تقديم البرامج التلفزيونية أيضًا.

Hana Nitsche

المركز: 19

البلد: ألمانيا

المجال: عارضة أزياء

فازت في عام 2006 بلقب "Model of the World Platinum 2006"، وتعد من النماذج الناجحة في ألمانيا.

Amira Al Taweel

المركز: 18

البلد: المملكة العربية السعودية

المجال: ناشطة اجتماعية

تتميز الأميرة أميرة الطويلة بالرقة والجمال، وهي زوجة الأمير وليد بن طلال، وتعمل كرئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة التابعة له، كما أنها اعتادت على السفر إلى جميع أنحاء العالم لمساعدة الأيتام والأطفال المرضى.

Meisa Kuroki

المركز: 17

البلد: اليابان

المجال: ممثلة

لعبت في أكثر من 15 فيلما والعديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، هذا فضلًا عن شغفها بمجال الأزياء والموضة.

Nicole Faria

المركز: 16

البلد: الهند

المجال: عارضة أزياء

بدأت مهنتها كعارضة أزياء في سن الـ 15 عامًا، كما توجت في عام 2010 ملكة جمال الأرض، وتعتبر أول امرأة من الهند تفوز بهذا اللقب.

Sofia El Marikh

المركز: 15

البلد: المغرب

المجال: التمثيل الغناء

دخلت مجال التمثيل وعمرها 15 سنة، ثم خاضت تجربة الغناء من خلال برنامج "ستار أكاديمي".

Claudia Lynx

المركز: 14

البلد: إيران

المجال: ممثلة

حصلت على لقب "إلهة من بلاد فارس"، أصبحت ممثلة محترفة في سن 16 عاما، ومن ثم أصبحت نجمة في عدد من افلام هوليوود.

Victoria Lopyreva

المركز: 13

البلد: روسيا

المجال: مقدمة برامج وعارضة أزياء

عملت كرئيسة لإحدى المنظمات الخيرية لمساعدة الأطفال الذين فقدوا والديهم في النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

Clara Alonso

المركز: 12

البلد: إسبانيا

المجال: عارضة أزياء

تتمتع بشخصية جذابة، تربطها علاقة مع ديفيد فيتو، عضو الفرقة الأسبانية لموسيقى الروك

Tanya Manganyi

المركز: 11

البلد: جنوب إفريقيا

المجال: عارضة أزياء

تعتبر إحدى النماذج الناجحة في جنوب أفريقيا، ومن المقولات المأثورة التي اشتهرت بها، أن أكثر الأمور جاذبية للمرأة أن تكون بشخصيتها.

Ngo Thanh Van

المركز: 10

البلد: فيتنام

المجال: التمثيل والغناء

نموذج للسيدة الغنائية والممثلة الناجحة، اشتهرت بجمالها الهادىء والصافي.

Sara Sampaio

المركز: 9

البلد: البرتغال

المجال: عارضة أزياء

حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في البرتغال لعام 2011، عرفت بأناقتها وحبها للموسيقى والعزف على "الكمان".

Rim Saidi

المركز: 8

البلد: تونس

المجال: عارضة أزياء

تعتبر السعيدي من أكثر عارضات الأزياء المطلوبة في العالم، وعملت مع أشهر الماركات والوكالات العالمية، تبناها مصمم الأزياء العالمي "إيلي صعب" وتألقت في العديد من أزياءه.

كما حصلت في عام 2006 على لقب أفضل عارضة أزياء ببرنامج "MATION FASHION"

Ada Aimee De La Cruz

المركز: 7

البلد: الدومينيك

المجال: سياسية

توجت ملكة جمال جمهورية "الدومينيكان" مرتيان عام 2007، 2009، وحصلت على بكالريوس في الاقتصاد، وتعمل نائب رئيس بلدية "سانتو دومينجو نورتي"، وتعتبر السياسية الأكثر جمالا في العالم.

Megan Fox

المركز: 6

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

المجال: ممثلة

ممثلة وعارضة أمريكية، بدأت مهنة التمثيل في 2001 في عدة شخصيات ثانوية في البرامج التلفزيونية والأفلام، لعبت دورا متكررا في Hope & Faith، في 2004 بدأت التمثيل في الأدوار السينمائية.

Jin Mei Xin

المركز: 5

البلد: الصين

المجال: ممثلة

تعتبر من أفضل الممثلات في الصين، واشتهرت بوجهها البرىء.

Priyanka Chopra

المركز: 4

البلد: الهند

المجال: ممثلة

توجت "بريانكا" ملكة جمال العالم في عام 2000، ودخلت في مجال التمثيل الذي ابدعت فيه.

Madalina Ghenea

المركز: 3

البلد: رومانيا

المجال: 2010

دخلت في مجال التمثيل لعام 2010، وتم توصيفها من أجمل نساء رومانيا نظرًا لطول قامتها.

Irina Shayk

المركز: 2

البلد: روسيا

المجال: عازفة بيانو

حصلت Shayk على المركز الثاني، ضمن أجمل 50 إمرأة على العالم، Shayk، عارضة أزياء روسية وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ مايو 2010.

Idda Van Munster

المركز: 1

البلد: البوسنة

المجال: عارضة أزياء

حازت Idda على المركز الأول ضمن أفضل 50 امرأة على العالم، وتعمل في مجال عروض الأزياء وتتمتع بالذكاء والكاريزما.