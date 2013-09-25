حملة “مطلب وطن” لترشيح السيسي تجمع مليونين و800 ألف توقيع

قال ملاذ الحكيم المتحدث الإعلامي باسم حملة “مطلب وطن” لترشيح الفريق السياسي لرئاسة الجمهورية إن التوقيعات وصلت لـ 2 مليون و 800 ألف ووصل عدد التوقيعات للحملة في مدن القناة وحدها 800 ألف .

وأضاف الحكيم أن هناك ثلاث فعاليات في ثاث محافظات موضحا أن اللجنة المركزية تقوم بزيارة 3محافظات وتنظم فعالية مع أعضاء الحملة.

وأعلن عن تنظيم مؤتمر يوم 10 أكتوبر بنقابة الصحفيين يسبقها فعاليات في جميع المحافظات يوم 6 أكتوبر المقبل لجمع التوقيعات.

وكشف عن 10 مبادارات مرتقبة تحت إشراف الحملة ومشاركة مع بعض من الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هناك دعم من بعض أعضاء القوات المسلحة “ظباط صف فقط” ولا تواصل مع قيادات في القوات المسلحة .

وأشار إلي أن الحملة ستعلن عن توقيع شخصيتين من أهم الشخصيات السياسية كموقعين علي استمارة الحملة .