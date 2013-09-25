أستاذة بكلية أداب عين شمس تؤكد امتلاكها مستندات تحرش زملائها جنسياً بالطالبات

أكدت دكتورة ليلى أبو المجد رئيسة قسم اللغة العبرية بجامعة عين شمس في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “مانشيت” أنها تمتلك مستندات تؤكد قيام بعض الأساتذة بالكلية بالتحرش الجنسي بالطالبات وأضافت أنه رغم تركها المنصب حاليا إلا أنها تتابع القضية لأهميتها وتتمنى أن يكون هناك عقوبة لهؤلاء خاصة أنهم ظنوا أن القضية ماتت بإبتعاد أبو المجد عن الكلية ،وقالت أنه رغم معرفة إدارة الجامعة بما يحدث من بعض الأساتذة الذين أيضا يجبرون الطالبات على الدروس الخصوصية ووجود مستندات تدين هيئة التدريس في التحرش بالطالبات إلا أنه لم يتم حتى الأن أي تصرف قانوني ضدهم بحجة أنه لا يوجد إذن نيابة وهو الشئ المحزن المضحك في نفس الوقت.

كما أشارت إلى تعرض الطلاب والطالبات بالجامعة إلى التحرش الجنسي والابتزاز من أساتذة الجامعة مقابل إعطائهم أسئلة الامتحان، من جانبها قالت الطالبة ياسمين عماد أحد الطالبات بقسم اللغة العبرية بعين شمس انها ومجموعة من الطالبات تعرضن لعملية إبتزاز من أحد الأساتذة الذي طلب منهم دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على امتحان إحدى المواد ،وتسائلت ياسمين لماذا لم يتم مسائلة ومعاقبة هؤلاء الأساتذة الذين قاموا بهذه الجرائم مطالبة بضرورة تغيير أساتذة قسم اللغة العبرية بعدما ثبت عليهم عدة وقائع منها التحرش بالطالبات وإبتزازهن،وهددت بتصعيد الأمر في حال عدم إتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء الأساتذة.