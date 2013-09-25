أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير التموين: سنصدر "التسعيرة الاسترشادية" السبت المقبل لضبط الأسواق

Google+ Print
وزير التموين: سنصدر "التسعيرة الاسترشادية" السبت المقبل لضبط الأسواق وزير التموين: سنصدر "التسعيرة الاسترشادية" السبت المقبل لضبط الأسواق

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير والتجارة الداخلية، إنه عقد اجتماعات مكثفة، الأسبوع الماضي، مع عدد من المنتجين والجهات المدنية الناشطة في مجال السوق والأسعار، للوقوف على السبب الحقيقي لظاهرة ارتفاع الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه اكتشف زيادة غير مبررة للأسعار، وصلت نسبة الربح فيها لـ100%.

وأشار أبوشادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الاسترشادية يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الأسعار التي ستطرحها الوزارة ستكون وفقًا لأجود الأنواع من الخضر والفاكهة، مؤكدًا أن هذه التسعيرة ستساعد بقوة على ضبط أسعار الخضر والفاكهة، موضحًا أنه فضّل البدء بإصدار تسعيرات استرشادية، قبل فرض التسعيرة الجبرية؛ حتى لا يؤثر ذلك على المناخ الاستثماري.

وأكد أبوشادي، أن الوزارة خصصت أرقامًا لتلقي الشكاوى من المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر