وزير التموين: سنصدر "التسعيرة الاسترشادية" السبت المقبل لضبط الأسواق

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه عقد اجتماعات مكثفة، الأسبوع الماضي، مع عدد من المنتجين والجهات المدنية الناشطة في مجال السوق والأسعار، للوقوف على السبب الحقيقي لظاهرة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه اكتشف زيادة غير مبررة للأسعار، وصلت نسبة الربح فيها لـ100%.

وأشار أبوشادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الاسترشادية يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الأسعار التي ستطرحها الوزارة ستكون وفقًا لأجود الأنواع من الخضر والفاكهة، مؤكدًا أن هذه التسعيرة ستساعد بقوة على ضبط أسعار الخضر والفاكهة، موضحًا أنه فضّل البدء بإصدار تسعيرات استرشادية، قبل فرض التسعيرة الجبرية؛ حتى لا يؤثر ذلك على المناخ الاستثماري.

وأكد أبوشادي، أن الوزارة خصصت أرقامًا لتلقي الشكاوى من المواطنين.