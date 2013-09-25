منع البولندية آنيا ليوسكا من الدخول إلى لبنان

منعت السلطات اللبنانية للبولندية آنيا ليوسكا، الدخول إلى الأراضي اللبنانية في إطار جولتها لإقامة علاقات مع 100 ألف رجل.

وكان مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان الخوري عبده أبو كسم، قد طالب المسؤولين اللبنانيين والأمن العام اللبناني عدم السماح للبولندية آنيا ليوسكا الدخول إلى الأراضي اللبنانية.

وأكد الخوري أبو كسم، في بيان له اليوم، أن هذا العمل يندرج في إطار الإنحطاط الأخلاقي البعيد كل البعد عن القيم اللبنانية المسيحية والإسلامية على السواء.

وشدد على أن لبنان هو أرض القداسة و”الرسالة” وليس امستردام الشرق كما يحلو للبعض أن يسموه، داعيا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والهيئات المدنية والدينية إلى الوقوف في وجه كل الآفات التي تهدد المجتمع اللبناني أو تدفع بشبابه نحو الهاوية.

ا.ش.ا