محافظ المنيا يتفقد مشروع النقل الجماعي ويتابع حملة النظافة بحي الجنوب

كتب : خديجة العادلي وإسلام فهمي الأربعاء 25-09-2013 19:29

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أعمال تطوير مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، والذي يضم 48 أتوبيسا، سعة كل أتوبيس 45 راكبا في إطار السعي لتحسين خدمات النقل الجماعي بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الجولة تأتي في إطار دعم النقل الداخلي بين مراكز ومدن المحافظة والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من النقل خاصة في وقت الذروة.

وأكد المحافظ أنه سيتم متابعة الالتزام بخطوط السير طبقا لما محدد من المشروع لتخرج من المراكز في مواعيد محددة، كذلك تنظيم دورات تدريبية باستمرار لعمال الصيانة والورش لمتابعة الأتوبيسات بشكل دوري وصيانتها.

ووافق المحافظ على شراء زي موحد لكافة السائقين بالمشروع، وطالبهم بمتابعة الأتوبيسات بشكل يومي ونظافتها باعتبارها عنوانا للمحافظة ومشاريعها.

عقب ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية لحي جنوب مدينة المنيا، شمل شوارع منطقتي أبو هلال وحي مكة، لمتابعة حملة مجلس مدينة المنيا، لرفع القمامة ومخلفات المباني بالمنطقة.

وقال المحافظ إن حملات النظافة مستمرة بكافة المراكز، حيث تم تقسيم كافة المراكز إلى قطاعات يعمل بكل قطاع مجموعات للنظافة تضم العاملين ورؤساء العمال والمفتشين ورؤساء الأحياء بنظام النوبتجيات لإزالة أي مخلفات أو قمامة بشكل فوري.

وأكد أنه سيتم متابعة العمل بشكل دوري، وإرسال فرق التفتيش لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات، والتغلب على أية معوقات.