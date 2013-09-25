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المتحدث باسم "الداخلية" لـ"روسيا اليوم": إفراج مرسي عن الإرهابيين زاد الأمور تعقيدا في سيناء

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المتحدث باسم "الداخلية" لـ"روسيا اليوم": إفراج مرسي عن الإرهابيين زاد الأمور تعقيدا في سيناء المتحدث باسم "الداخلية" لـ"روسيا اليوم": إفراج مرسي عن الإرهابيين زاد الأمور تعقيدا في سيناء

كتب : هيثم برعي الأربعاء 25-09-2013 19:26

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء هانى عبد اللطيف، على أهمية تعاون المواطنين فى العملية التى تشهدها مدينة كرداسة للقضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية.

وشدد المتحدث الرسمي، فى حوار خاص أجرته الإعلامية أمل الحناوى لقناة روسيا اليوم، على عدم تطبيق قانون الطوارئ حتى الآن على الرغم من تمديد حالة الطوارئ، حيث أكد أن أي حملات أمنية تجرى لتنفيذ إجراءات الضبط والإحضار التى تصدرها النيابة المصرية.

وحول الهتافات التى يرددها أنصار جماعة الاخوان المسلمين عن أن "الداخلية بلطجية" أكد عبد اللطيف على أن رجال الأمن يعملون بأسلوب احترافى بعيدا عن أي توجهات سياسية، نافيا تهم البلطجة التى توجه إلى ضباط الداخلية مشيرا إلى أن محاولات الاستفزاز للشرطة المصرية من جانب أنصار الرئيس المعزول لا تتوقف.

وحول الوضع الأمنى فى سيناء أكد عبد اللطيف أن المعضلة كانت فى إفراج مرسي عن عدد من الإرهابيين، ما أدى إلى تفاقم الوضع خلال حكمه.

وأكد عبد اللطيف على أن تخوض حربا على الإرهاب متعهدا بأن السلطات ستعلن قريبا عن أن مصر خالية من الإرهاب بعد التنسيق غير المسبوق بين الشرطة والجيش فى مطاردة العناصر الإجرامية والإرهابية.

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