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استخدام الكورتيزون للقضاء على الأجسام المناعية تؤثر سلبيا على الجسم

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استخدام الكورتيزون للقضاء على الأجسام المناعية تؤثر سلبيا على الجسم استخدام الكورتيزون للقضاء على الأجسام المناعية تؤثر سلبيا على الجسم

تعتبر الأمراض الكبدية من أكثر الأمراض انتشارا فى ، وقد ورد إلى اليوم السابع تساؤل من شاب يقول "عمرى 25عاما واكتشفت مؤخرا إصابتى بفيروس سى ولكن بنسبة قليلة، وعرفت أن استخدام حقن الكورتيزون يقضى على تلك الأجسام فكيف يمكن استخدامها وما هى التغذية المناسبة لمصاب فيروس سى؟

يجيب الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، مشيرا إلى أن الأجسام المناعية هى حالة دفاعية من جهاز المناعة لحماية عضو ما بالجسم أصيب بمرض وهى جزء من المناعة، والكورتيزون هو علاج يستخدم لتثبيط المناعة أو تقليلها لبعض الأشخاص الذين يعانون من نشاط مفرط فى المناعة.

وبعض الشباب يلجأون لبعض الطرق غير المشروعة للسفر من خلال تعاطى الكورتيزون لتقليل الأجسام المناعية بالجسم، وعلى الرغم من حدوث هذا إلا أن مضاعفاته تكون خطيرة حيث إن اختفاء تلك الأجسام يعطى فرصة لنشاط الفيروس مرة أخرى مما يسبب انتشار الفيروس، بل يجعله عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالإصابة بفيروس بى وسى معا.

وقال أيوب إنه لا ينصح بتعاطى مثل تلك الأدوية لأن لها تأثيرا سلبيا على الجسم.

وتختلف التغذية المناسبة لمريض فيروس سى حسب شدة الإصابة، فإذا كان المرض بسيطا ونسبة الإصابة خفيفة ننصح بتغذية مناسبة كأى شخص طبيعى ولكننا ننصحه بالتقليل من تناول وتناول الخضراوات الطازجة والفاكهة.

أما إذا كانت الإصابة متوسطة فإننا ننصح المريض بالبعد التام عن الدهون بكافة أشكالها بالإضافة إلى تقليل الملح، أما فى حالات الفشل الكبدى أو الغيبوبة الكلوية فإننا نمنع المريض تماما من تناول البروتينات الحيوانية وهى تشمل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
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مصر 365

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