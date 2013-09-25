سعيد الماروق يخرج مسلسل غادة عبدالرازق الجديد "شجر الدرّ"

كتب : هشام أمين الأربعاء 25-09-2013 16:33

وقع اختيار المنتج طارق صيام، على المخرج اللبناني سعيد الماروق بعد مفاوضات طويلة للاتفاق على إخراج مسلسل "شجر الدرّ" الذي ستقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق.

وأوضح الماروق، أن هذا العمل الدرامي سيكون مختلفًا عن أي عمل ظهر حتى اليوم في عالم الدراما التليفزيونية العربية، مشيرًا إلى أن ما كتبه الكاتب الكبير يسري الجندي، هو السبب الرئيسي الذي جعله يقتنع بالموافقة على إخراج هذا العمل الضخم، خصوصًا أن المنتج الكبير طارق صيام فتح للمسلسل ميزانية كبيرة، ليكون على مستوى الأعمال العالمية.

وأضاف سعيد الماروق، هي "شجر الدرّ" وليس "شجرة الدرّ" كما يُشاع خطأً، واسمها الحقيقي "تركمانة"، ولُقّبت بت"شجر الدر" لأنها كانت ذات شعر أحمر كما شجر الدرّ.

أما المنتج طارق صيام قال: "الماروق مخرج مخضرم وصاحب تجربة كبيرة في الإخراج، وسيخرج هذا المسلسل الذي لا يمكن أن يقوم بتنفيذه إلا مخرج قدير وصاحب خيال واسع، واستطعنا الوصول إلى تصوّر مشترك ونهائي لكيفية تنفيذ مثل هذا العمل التاريخي الجميل، وبإمكانيات تتيح له فتح آفاق خياله، ليكون هذا العمل أحد أضخم الأعمال الدرامية، وستكون الفنانة غادة عبدالرازق هي الشخصية التي ستؤدّي دور شجر الدرّ، خصوصًا أنها كما عرفناها في التاريخ ذات شخصية صعبة ومركّبة ومثيرة للدهشة، وكتب الكاتب الكبير يسري الجندي نصًا يستحق فعلاً حشد كل الإمكانيات الممكنة تقنيًا وفنّيًا ومادّيًا لتنفيذ هذا العمل بأفضل وأروع ما يمكن".

أما عن موعد عرض المسلسل فقد تحفّظ المنتج طارق صيام عن تحديد الموعد، مشيرًا إلى أنه لم يتعوّد إطلاق الوعود ولا إعطاء المواعيد جزافًا، مؤكّدًا أن هذا أمر يتعلّق بحجم وضخامة تنفيذ الإنتاج الذي يتطلّب إمكانيات فنّية ضخمة، وبالتالي يمكن تحديد موعد العرض عند إنجاز التصوير والدخول في مراحل المونتاج".