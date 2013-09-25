ننشر حركة تنقلات محامى العموم وتوزيعهم للعمل بنيابات الجمهورية

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، حركة التنقلات الداخلية بالنيابة العامة المقترحة من النائب العام المستشار هشام بركات، والتى شملت ترقية بعض القضاة للعمل كمحامين للعموم بالنيابة العامة وتوزيعهم على النيابات الكلية بجمهورية مصر العربية.

وأبقت الحركة على المستشار مصطفى خاطر كمحامٍ عام أول لنيابة شرق الكلية، ونقل المستشار عماد الدين عبد الحميد عبد السميع، للعمل بنيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة، بدلاً من العمل بنيابة طنطا لشئون الأسرة، ونقل المستشار أحمد نصر محمد نصر، من العمل بنيابة أموال عامة منصورة، إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية، والمستشار عبد الخالق عابد، وترقيته من العمل بمنصة القضاء إلى العمل بنيابة بنى سويف الكلية.

كما شملت حركة التنقلات ترقية المستشار عاطف عبد الله أحمد سعد من العمل بنيابة الأموال العامة بأسيوط إلى العمل كمحامٍ عام بنيابة استئناف أسيوط، ونقل المستشار محمد مقابل محمد على للعمل بنيابة شمال أسيوط الكلية، ونقل المستشار عاطف توفيق عبد القادر عثمان من العمل بالنيابة العامة بالوادى الجديد إلى محامٍ عام بنيابة استئناف قنا.

وتم ندب وترقية كل من المستشار صلاح دياب وأحمد فاضل، وهشام حسين حمدى محمد سعيد للعمل بنيابة استئناف القاهرة، وترقية المستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد، للعمل بنيابة غرب القاهرة الكلية بدلاً من النيابة الجزئية بمصر الجديدة، وترقية المستشار وائل شبل للعمل بنيابة وسط القاهرة الكلية، وأحمد يسرى وفقى دكرورى للعمل بنيابة وسط القاهرة الكلية، وأحمد مصطفى سليمان البقلى، مقل للعمل فى نيابة شمال الجيزة الكلية.

كما شملت حركة التنقلات ترقية كل من المستشار عبد الله عبد الرءوف عبد الله على من الجيزة لشئون الأسرة إلى نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة، ومصطفى محمود هانى زكى عطية ترقية من استئناف الإسكندرية إلى نيابة استئناف الإسكندرية بدرجة محامٍ عام، وأشرف عادل توفيق عفيفى ترقية من محامٍ عام من التفتيش القضائى إلى نيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة، ومحمد صلاح الدين عبد الجواد جابر ترقية من شرق الإسكندرية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، وليد محمد أحمد البحيرى ترقية من المحاكم إلى نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وتامر محمد على فهمى شمة ترقية من استئناف الإسكندرية إلى نيابة وسط دمنهور الكلية، ومحمد مصطفى أحمد خطاب ترقية من استئناف المنصورة إلى نيابة شمال دمنهور الكلية، وأحمد سمير عبد الهادى الذهبس ترقية من وسط دمنهور الكلية إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية، ومحمد محمود محمد يحيى رشدان ترقية من المحاكم إلى نيابة استئناف طنطا، وأحمد على أحمد عبد الله ترقية من استئناف طنطا إلى نيابة استئناف طنطا، وسامح فؤاد سعد إبراهيم ترقية من استئناف الإسكندرية إلى نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، ومحمد معوض عبد الرازق عبد الله ترقية من شمال بنها إلى نيابة غرب طنطا الكلية، وأحمد عبد الجواد إبراهيم عبد الجواد مسعود ترقية من التفتيش القضائى إلى نيابة شبين الكوم الكلية، ومحمد أحمد البندارى ترقية من استئناف طنطا إلى نيابة طنطا لشئون الأسرة، ووائل أحمد الدرديرى ترقية من القاهرة الجديدة إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، وعماد محمد عبد المجيد من وسط القاهرة إلى نيابة جنوب سيناء الكلية، ومحمد أسامة رجائى عشماوى ترقية من عابدين إلى استئناف بنى سويف.