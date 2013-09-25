أشتون تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في ليبيا

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

طمأنت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، علي زيدان، بدعم الاتحاد الأوروبي المستمر لعملية الانتقال السياسي في البلاد، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشادت أشتون بجهود ليبيا في إرساء علاقات مع جيرانها، سعيا منها لضمان أكبر قدر من الأمن الإقليمي، ورحبت باعتماد قانون الانتخابات.

وأعربت أشتون "عن قلقها إزاء الوضع الأمني في البلاد"، وأشادت بالجهود المتواصلة لرئيس الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.

وشددت على أنه من الضروري بالنسبة لاقتصاد البلاد واستقراره، أن تعود تدفقات النفط إلى المستويات السابقة في ليبيا، وأبدت ارتياحها للتقدم المحرز حتى الآن من طرف البعثة الأوروبية للمساعدة على الحدود الليبية.

وتعهدت "الممثلة السامية بأن يواصل الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لمساعدة ليبيا في عملية الإصلاح"، واتفق الطرفان على البقاء على اتصال منتظم، ولا سيما حول العمل الجاري بشأن الاتفاق الإطاري المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.