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عبد الله الرويشد يهدى البومه “متى بنساك” لروح الموسيقار عمار الشريعى

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عبد الله الرويشد يهدى البومه “متى بنساك” لروح الموسيقار عمار الشريعى عبد الله الرويشد يهدى البومه “متى بنساك” لروح الموسيقار عمار الشريعى

أهدى الفنان الكويتى عبد الله الرويشدالبومه الجديد “متى بنساك “الى روح الموسيقار الراحل عمار االشريعى ،

وعلى غلاف ألبومه المقررصدورة غدا الخميس كتب  الرويشد الى عراب الموسيقى العربيه عمار الشريعى”هذا العمل لم يحمل اسمك.بل روحك ساكنه دائما فى اعمالى .

ويحتوي الألبوم على 16 اغنية  تعاون فيها الرويشد مع نخبة من الشعراء وكتّاب الكلمة الغنائية والملحنين في الكويت والخليج منهم من سبق وأن تعاون مع الرويشد في أعمال ناجحة ومنهم من تعاون معه لأول مرة
> ومن اغانى الالبوم “لي مر الحلو” .وكتب كلماتها الشاعرعبد اللطيف البناي ولحنها الملحن الدكتور عبد الرب إدريس . و “متى بنساك” كلمات الشاعر الكبير ساري وألحان الفنان ماجد المهندس .و ” خيري وشري ” كلمات الشاعر المحب وألحان الفنان علي بن محمد .و “أســــألك” كلمات الشاعر بدر بورسلي وألحان الدكتور عبد الرب إدريس .و ” لامني ” كلمات الشاعر ســـاهـر وألحان العماني .و “أنــــا منهو” كلمات الشاعر ســـــاهر وألحان الفنان عبد الله القعود.و “وشـــــــايا” كلمات الشاعر القدير ساري وألحان الفنان ماجد المهندس .

 

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