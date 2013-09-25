"جودة التعليم" تعتمد طب عين شمس وطب بيطرى بنها

(أ. ش. أ)

أعلن مجدى قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أنه تم الموافقة على اعتماد كليتى الطب جامعة عين شمس، وكلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها.

ويأتى القرار فى أعقاب قيام خبراء الهيئة بزيارة اعتماد لهذه الكليات، وتم إعداد تقرير مفصل اطلعت عليه الكلية قبل اتخاذ القرار بالاعتماد من مجلس الإدارة.

وكان الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى، قد قرر تحديد نهاية ديسمبر القادم كآخر موعد لتقدم المعاهد العليا بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.