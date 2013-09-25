إثارة Miley Cyrus لا تنسحب على ديكور منزلها!

Miley Cyrus نجمة أمريكيّة أثارت النقاش أخيراً بعد أدائها المثير في حفل توزيع جوائز "ام تي في"، كما في إطلالتها شبه العارية في "فيديو كليب" أغنيتها العاطفيّة Wrecking Ball، علماً أن الجمهور عرفها مراهقةً في مسلسل "هانا مونتانا" الشهير.

"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الذي يقع في ولاية "كاليفورنيا"، بجوار استديوهات شركة "ديزني"، ويبعد كلّ البعد عن إطلالاتها المثيرة!

يتّخذ هذا المنزل شكل حرف "إيتش" H اللاتيني، ويمتدّ على مساحة 5.173 قدم مربّع. ويضمّ 5 غرف نوم و7 حمّامات، بالإضافة إلى حوض سباحة.وتحظى جميع غرفه بإطلالات بانورامية على مساحة خضراء.

وتتخذ غرفة المعيشة العصرية فيه والمفتوحة على باقي الغرف فسحة هامّة، وتفترش أرضيتها الخشب سجّادة بيضاء تتكئ إليها أريكة ضخمة مصنوعة من الجلد الأبيض تمتد على شكل زاوية، وقد زُيّنت بوسائد ملونة، بالإضافة إلى مقعدين يغطّيهما الجلد الأبيض.وتتوسّط هذه الجلسة طاولة منخفضة ذات سطح زجاج، تحمل مزهرية وعدداً من الكتب.

ويتسم ديكور غرفة النوم الرئيسة بالبساطة، ويتصدّرها سرير مزدوج خشب مُحاط بأعمدة أربعة تضفي الفخامة عليه. وتحوط كلّ جانب منه منضدة خشب تحمل "أباجورا" بنياً ضخماً.وثمة مقعد مشغول من الجلد الأبيض والأسود يتمركز قبالة السرير، تستلقي عليه المالكة لتتناول فنجان القهوة عند الصباح.

وتحلّ الفخامة على الحمّام الرئيس الذي يتألف من خزانة خشب منخفضة تحتضن عدداً من الأدراج، وتمتاز بسطحها الرخام الأبيض الذي يضمّ زوجاً من أحواض الغسل، تعلوه المرايا الضخمة، وإلى جابها خزانة خشب مخصّصة لتخزين أدوات الاستحمام.ويتموضع حوض الاستحمام تحت النافذة، وتبدو مساحة محدّدة للدش مؤطرة بزجاج شفّاف.

وتسيطر ألوان هادئة على المطبخ الكلاسيكي الذي يضمّ عدداً من الخزائن، كما تتوسّطه طاولة ذات سطح خشب. وتضفي وحدات الإضاءة المثبتة في السقف الدفء على المكان.

وقد خصّصت المالكة جلسة مفتوحة تلتصق بالمنزل وتشرف على الحديقة الخضراء، قوامها:أريكة مصنوعة من الخيزران الأبيض ومقعدان، وتتوسطها طاولة ذات سطح خشب تحمل مزهرية.

وتستمتع المالكة بممارسة السباحة في مسبحها الخاصّ الذي يتوسط الحديقة الخضراء. ويجاوره زوج من الكراسي المعدّة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس!

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