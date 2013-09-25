أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

إثارة Miley Cyrus لا تنسحب على ديكور منزلها!

Google+ Print
إثارة Miley Cyrus لا تنسحب على ديكور منزلها! إثارة Miley Cyrus لا تنسحب على ديكور منزلها!

Miley Cyrus نجمة أمريكيّة أثارت النقاش أخيراً بعد أدائها المثير في حفل توزيع جوائز "ام تي في"، كما في إطلالتها شبه العارية في " كليب" أغنيتها العاطفيّة Wrecking Ball، علماً أن الجمهور عرفها مراهقةً في مسلسل "هانا مونتانا" الشهير.
"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الذي يقع في ولاية "كاليفورنيا"، بجوار استديوهات شركة "ديزني"، ويبعد كلّ البعد عن إطلالاتها المثيرة!
يتّخذ هذا المنزل شكل حرف "إيتش" H اللاتيني، ويمتدّ على مساحة 5.173 قدم مربّع. ويضمّ 5 غرف نوم و7 حمّامات، بالإضافة إلى حوض سباحة.وتحظى جميع غرفه بإطلالات بانورامية على مساحة خضراء.
وتتخذ غرفة المعيشة العصرية فيه والمفتوحة على باقي الغرف فسحة هامّة، وتفترش أرضيتها الخشب سجّادة بيضاء تتكئ إليها أريكة ضخمة مصنوعة من الجلد الأبيض تمتد على شكل زاوية، وقد زُيّنت بوسائد ملونة، بالإضافة إلى مقعدين يغطّيهما الجلد الأبيض.وتتوسّط هذه الجلسة طاولة منخفضة ذات سطح زجاج، تحمل مزهرية وعدداً من الكتب.
ويتسم ديكور غرفة النوم الرئيسة بالبساطة، ويتصدّرها سرير مزدوج خشب مُحاط بأعمدة أربعة تضفي الفخامة عليه. وتحوط كلّ جانب منه منضدة خشب تحمل "أباجورا" بنياً ضخماً.وثمة مقعد مشغول من الجلد الأبيض والأسود يتمركز قبالة السرير، تستلقي عليه المالكة لتتناول فنجان القهوة عند الصباح.
وتحلّ الفخامة على الحمّام الرئيس الذي يتألف من خزانة خشب منخفضة تحتضن عدداً من الأدراج، وتمتاز بسطحها الرخام الأبيض الذي يضمّ زوجاً من أحواض الغسل، تعلوه المرايا الضخمة، وإلى جابها خزانة خشب مخصّصة لتخزين أدوات الاستحمام.ويتموضع حوض الاستحمام تحت النافذة، وتبدو مساحة محدّدة للدش مؤطرة بزجاج شفّاف.
وتسيطر ألوان هادئة على المطبخ الكلاسيكي الذي يضمّ عدداً من الخزائن، كما تتوسّطه طاولة ذات سطح خشب. وتضفي وحدات الإضاءة المثبتة في السقف الدفء على المكان.
وقد خصّصت المالكة جلسة مفتوحة تلتصق بالمنزل وتشرف على الحديقة الخضراء، قوامها:أريكة مصنوعة من الخيزران الأبيض ومقعدان، وتتوسطها طاولة ذات سطح خشب تحمل مزهرية.
وتستمتع المالكة بممارسة السباحة في مسبحها الخاصّ الذي يتوسط الحديقة الخضراء. ويجاوره زوج من الكراسي المعدّة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس!

شاهدي أيضاً:

المخمل أو الجلد لمفروشات الصالون؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»