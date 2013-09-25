مصر vs غانا - الحقيقة وراء تسمية الملعب 30 يونيو

ملعب الدفاع الجوي أو 30 يونيو، هو الملعب الرئيسي للقرية الرياضية الأوليمبية التي أنشأها سلاح الدفاع الجوي في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

تم تسميته بـ30 يونيو نسبة لعيد قوات الدفاع الجوي الذي يتم الاحتفال فيه بذكرى بناء أول حائط صواريخ للجيش المصري كبد الطيران الإسرائيلي خسارة بالغة.

حيث يُذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر يونيو لعام 1970 – أسبوع حصاد الفانتوم – أسقط الحائط أول طائرة فانتوم إسرائيلية، ما أجبر الجيش الإسرائيلي على قبول مبادرة روجرز لوقف المعارك الجوية بين البلدين.

وتسع مدرجات الملعب الذي تم إنشاءه في عام 2009 إلى 30 ألف متفرج، وشهد الملعب خلال الفترة الماضية إقامة العديد من مباريات الدوري الممتاز والبطولات القارية عليه.