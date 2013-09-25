تعطل الدراسة بمدرسة دندنا بالقليوبية بعد إصابة 3 مدرسين

تعطلت العملية التعليمية بمدرسة دندنا الإعدادية المشتركة بقرية دندنا مركز طوخ، نشوب مشاجرة عنيفة بين شقيق طالب ومدرس بفناء المدرسة وإلقاء الحجارة وإصابة 3 مدرسين، مما أثار حالة من الهلع بين الطلاب والطالبات وتوافد الأهالى للاطمئنان على أبنائهم.

تلقى العقيد لطفى فتحى مأمور مركز طوخ بلاغا من وسيم محرز بيومى مدير مدرسة دندنا الإعدادية المشتركة بقيام شقيق طالب بالتعدى على مدرس داخل المدرسة.

على الفور تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، وانتقل اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، وبالفحص تبين للعميد أسامة عايش رئيس المباحث قيام المدرس السيد عبد العزيز مدرس أخصائى اجتماعى بالمدرسة بتحذير الطالب "محمد ر.ا" طالب فى الصف الثانى الإعدادى بضرورة قص شعره، فقام الطالب بإخطار شقيقه "صادق ر.ا" (16 سنة) عاطل وبرفقته "محمد ص.م" (16 سنة) عاطل، والذى تعدى على المدرس محدثا إصابته، وقامت أهلية الطالب بالهجوم على المدرسة وإلقاء الحجارة على المدرسة، مما أدى إلى إصابة 3 مدرسين.

وتم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم. تحرر محضر رقم 29958 لسنه 2013 إدارى مركز طوخ , وتولت النيابة التحقيق.