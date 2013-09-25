ارتفاع خسائر الأردن جراء انقطاع الغاز المصرى إلى 5.2 مليار دولار

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى محمد حامد، اليوم الأربعاء، فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن خسائر الحكومة التراكمية الناتجة عن انقطاع الغاز المصرى الذى تعتمد عليه بلاده لتوليد الطاقة الكهربائية سترتفع إلى 5.24 مليار دولار مع نهاية العام الحالى.

وأضاف حامد أن الخسائر لهذا العام لوحده ستبلغ 300.3 مليون دولار، حيث تعتمد شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للدولة، حاليا على الديزل والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.

وكان الأنبوب الذى يزود الأردن بالغاز الطبيعى من مصر قد تعرض للتفجير 16 مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فبراير 2011، منها مرة واحدة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى استمر عامًا.

واستبعد وزير الطاقة الأردنى، فى تصريحاته للأناضول، أن يتم قريبا استئناف تزويد بلاده بالغاز المصرى، حيث إن إصلاح الخط لم يتم حتى الآن.

وكان قد تم تفجير خط الغاز من قبل مجهولين للمرة الـ16 فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى.

وقال إن المبالغ التى ستتحقق من الزيادة التى طرأت مؤخرا على أسعار الكهرباء محليا اعتبارا من منتصف الشهر الماضى لم توقف خسائر الحكومة، وخاصة مع استمرار انقطاع الغاز المصرى.

وأقرت الحكومة زيادة على أسعار الكهرباء بنسبة 15%، وشملت كافة القطاعات باستثناء الاستهلاك المنزلى، الذى سيخضع للأسعار الجديدة اعتبارا من العام المقبل وللاستهلاك فئة 70.5 دولار شهريا.

من جانب آخر ولمواجهة مشكلة انقطاع الغاز المصرى بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية لإنشاء ميناء للغاز المسال فى مدينة العقبة الميناء البحرى الوحيد للأردن.

وتوقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إنجاز المشروع قبل نهاية العام المقبل.

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