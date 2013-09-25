حضّري بنفسك كريماً مرطِّب ومعطّر

لم تعد عمليَّة الجمع بين ترطيب الجسم وتعطيره من الأمور ذات المعادلة الصَّعبة، فالعديد من العلامات التجاريَّة أصبحت تنتج كريمات مرطِّبة بروائح العطور، كالمسك والصبار وجوز الهند واللافندر.

فإذا كنتِ ممن يفضِّلن المستحضرات الطبيعيَّة أو حتى كريمات العناية بالبشرة الكيميائيَّة، فكلاهما سيقدِّمان لكِ ما ترغبين فيه...

1. المستحضرات الطبيعيَّة "كريم العسل والمسك"

المكوِّنات :

• 20 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

• 3 ملاعق صغيرة من كريم الأساس الخاص بكِ.

• صفار بيضة واحدة.

• ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

• ملعقة صغيرة من بودرة الليسيثين.

• 4 ملاعق كبيرة من خلّ التفاح.

• ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

• بضع قطرات من المسك أو أيّ زيت عطريّ محبب لديكِ.

الطَّريقة:

• اخلطي 4 ملاعق من زيت السمسم مع الكريم وصفار البيض والملح جيداً.

• أضيفي الليسيثين إلى الخليط مع أربع ملاعق أخرى من زيت السمسم.

• أضيفي خلّ التفاح والعسل والباقي من كميَّة الزيت مع المسك، ثمّ أعيدي الخلط مرَّة أخرى.

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