عرض عسكرى لقوات الأمن الوطنى بغزة

نظم جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بغزة اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمشاركة 250 عنصرا من ضباط وضباط صف وجنود لواء غزة والشمال المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وجاب العرض العسكرى الذى انطلق من أمام مسجد "الدارقطنى" فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأكد وزير الداخلية والأمن الوطنى فى غزة فتحى حماد أن وزارته عصية على الانكسار ومستعدة لمواجهة أى اعتداء على قطاع غزة، موضحا أن مهمة الداخلية المحافظة على الجبهة الداخلية وحماية أمن المواطن والوطن.

وقال حماد خلال كلمة له على هامش العرض العسكرى "إن وظيفة الداخلية على مستوى الأمن الوطنى هو حماية حدود الوطن على كل المستويات من أى اختراق".

وشدد على أن كل الممارسات التى تحدث بالقدس من تهويد وتقسيم لن تمر مر الكرام، مضيفا "سيعلم الجميع أن هناك شعبا سكن فلسطين منذ جذورها سيقاوم حتى يسقط كل العصابات الصهيونية التى جاءت بعد شتاتها إلى هذه الأرض التى لا مكان لهم فيها".

بدوره، قال قائد قوات الأمن الوطنى اللواء جمال الجراح "هذا العرض نشاط دورى من نشاطات قوات الأمن الوطنى ويأتى فى ظل الظروف التى يعيشها الشعب الفلسطينى من حصار وفى ظل التهديدات التى تحيط بالمسجد الأقصى".

وأكد الجراح أن العرض يهدف إلى إيصال رسالة بأن قوات الأمن الوطنى ستبقى دوما بجانب هذه القضية العادلة وستعمل بكل المقومات لعدم المساس بهذه الأماكن المقدسة .

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