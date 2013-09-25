أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عرض عسكرى لقوات الأمن الوطنى بغزة

Google+ Print
عرض عسكرى لقوات الأمن الوطنى بغزة عرض عسكرى لقوات الأمن الوطنى بغزة

نظم جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بغزة اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمشاركة 250 عنصرا من ضباط وضباط صف وجنود لواء غزة والشمال المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وجاب العرض العسكرى الذى انطلق من أمام مسجد "الدارقطنى" فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأكد وزير الداخلية والأمن الوطنى فى غزة فتحى حماد أن وزارته عصية على الانكسار ومستعدة لمواجهة أى اعتداء على قطاع غزة، موضحا أن مهمة الداخلية المحافظة على الجبهة الداخلية وحماية أمن المواطن والوطن.

وقال حماد خلال كلمة له على هامش العرض العسكرى "إن وظيفة الداخلية على مستوى الأمن الوطنى هو حماية حدود الوطن على كل المستويات من أى اختراق".

وشدد على أن كل الممارسات التى تحدث بالقدس من تهويد وتقسيم لن تمر مر الكرام، مضيفا "سيعلم الجميع أن هناك شعبا سكن فلسطين منذ جذورها سيقاوم حتى يسقط كل العصابات الصهيونية التى جاءت بعد شتاتها إلى هذه الأرض التى لا مكان لهم فيها".

بدوره، قال قائد قوات الأمن الوطنى اللواء جمال الجراح "هذا العرض نشاط دورى من نشاطات قوات الأمن الوطنى ويأتى فى ظل الظروف التى يعيشها الشعب الفلسطينى من حصار وفى ظل التهديدات التى تحيط بالمسجد الأقصى".

وأكد الجراح أن العرض يهدف إلى إيصال رسالة بأن قوات الأمن الوطنى ستبقى دوما بجانب هذه القضية العادلة وستعمل بكل المقومات لعدم المساس بهذه الأماكن المقدسة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365