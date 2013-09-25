سلماوى :هناك توجه قوى لالغاء المحاكمات العسكرية للمدنين

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان هناك اتجاه قوى داخل اللجنة ضد بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و لا يوجد احد معها و اضاف خلال مؤتمر صحفى امس ان الراى الغالب هو الغائها بالكامل و هناك راى اقل بان يتم تقيدها فى اضيق الحدود و المسالة مازالت قيد البحث .

> و نفى سلماوى ما تردد عن تخلى الدكتور مجدى يعقوب عن ملف المصريين فى الخارج و تابع ان يعقوب لم يعهد اليه بهذا الملف و بالتالى لم يتركه و مطالب المصريين فى الخارج تلقتها اللجنة و تم الاستماع اليهم فى عدة اجتماعات

> و اكد سلماوى عدم وجود خلاف بين الكنيسة و الازهر حول المادة 3 او حتى مع احدهما . و اللجنة العامة ستحدد الصياغة النهائية لها . و اوضح ان لقاء عمرو موسى بالشيخ احمد الطيب شيخ الازهر و محمد ابو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى و السيد البدوى رئيس حزب الوفد جاء فى اطار مشاورات تحضيرية تجرى قبل عقد اللجنة العامة لاحداث وفاق حلو المواد الخلافية

> و اعلن سلماوى صدور قرار جمهورى بتعيين محمد جودة داغر عضوا اساسيا عن نقابة الفلاحين بدلا من محمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذى لى مصرعه مؤخرا . و ردا على سؤال حول عدم الدفع بعضو احتياطى بدلا من عبد القادر و صدور قرار بعضو جديد قال سلماوى : ” كان هناك لبس للعضو الاحتياطى لان هناك عضوان اساسيان و عضوان احتياطى عن الفلاحين و لم يكن واضح امام اللجنة اى من العضوين يحل محل عبد القادر فتم العودة للرئاسة و اتبعت نفس الاسلوب الذى شكلت به اللجنة فلجات للنقابة لترشح من تراه فتقدمت بهذا الاسم فصدر به قرار جمهورى . و رفض سلماوى التعليق على اغلاق مقر صحيفة الحرية و العدالة قائلا : لا اقول رايى الشخصى فى هذا المكان و لا استغل المكان لذلك لان اللجنة لا علاقة لها بالامر .