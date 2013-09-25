طرق آمنة لتحميل مقاطع الفيديو من الإنترنت

لا بد من ضبط استخدام محتوى الإنترنت؛ لجعل تصفحها نشاطاً آمناً أمام الأطفال، ولا ننسى التلفزيون الذكي والأجهزة الجوالة التي تصلنا بالإنترنت، مثل الهواتف الجوالة، والأجهزة اللوحيَّة، وألعاب الـ«بلايستيشن» ونينتندو، وحتى جهاز الموسيقى المحمول «آيبود»، فكيف تتصرفين حيال ذلك؟

الخبير التقني، نزيه مكوار، يوضح أهم الطرق الآمنة التي تساعد الأُم على إرشاد أطفالها أثناء تحميل بعض مقاطع الفيديو من الإنترنت على الحاسوب قائلاً:

1 – يجب ألا يتجاوز استخدام الإنترنت للأطفال ساعة إلى ساعتين يومياً فقط.

2 – انتبهي إلى ما أشار إليه موقع «ذا ريجستر» إلى أنَّ بعض شركات الاتصالات الجوالة تقدم لأجهزة الهاتف الذكيَّة تطبيقات رقابيَّة تقيد في استخدام تطبيقات معينة والاتصال بأرقام محددة، لكنَّها لا تمنع الصغار من مشاهدة مقاطع «يوتيوب» لا تتناسب وسنهم على سبيل المثال:

- تقدم بعض أجهزة توزيع الإنترنت الراوتر (routers) أدوات رقابة للأبوين فيها، وهي أفضل موضع للتحكم بمحتوى الإنترنت المناسب للصغار عن طريقة صفية للمحتوى الضار، كأن تدرج قائمة بعناوين المواقع التي تريد حجبها عن الصغار.

- يمكن ضبط محرك البحث (جوجل) على وضع البحث الآمن Google safe search ليتولى فلترة النتائج، وكذلك الحال مع «يوتيوب» خلال العمل فيهما بحساب مشترك محدد.

البحث الآمن مع طفلك

- التحكم في نتائج البحث في «جوجل ويب» و«جوجل صور»، عن طريق الذهاب إلى رابط «إعدادات البحث» من صفحة «جوجل» الرئيسة، ثم اتجه إلى «تبويب» تصفية نتائج البحث باستخدام ميزة البحث الآمن، اختر استخدام التصفية المشدد.

-اضغط على زر «حفظ التفضيلات» الموجود أسفل الصفحة. فميزة هذا الخيار هي منع نتائج البحث التي تحتوي على كلمات إباحيَّة، سواء في الويب أو في الصور.

التحميل عبر الأجهزة الذكيَّة

- يوجد داخل كل إعدادات للأجهزة الذكيَّة حالياً، سواء «الجوال- مشغل الموسيقى- التاب) ضبط للإعدادات والاستخدام تتيح لنا إغلاق بعض البرامج والمتصفحات.

- جميع متاجر البرامج على أنظمة التشغيل (اندرويد- أبل- وندوزفون- بلاكبيري– وغيرها) تحتوي على حماية تحدد نوع البرامج التي يتم تحميلها.

ـ بعض الشركات الآن اتجهت لتخصيص تابات وأجهزة للأطفال تحديداً، وتحمل نفس مزايا الأجهزة العاديَّة، لكن تحت السيطرة، بالإضافة إلى برامج كثيرة أصبحت متوفرة لمزيد من الخصوصيَّة.

نصائح للأم:

- لكي تحمي أطفالك من مخاطر الإنترنت أثناء تحميل مقاطع الفيديو عليك أن تكوني أكثر ثقافة ودراية منهم بعالم الإنترنت، وبكيفية استخدامه.

-لابد أن يوضع جهاز الكمبيوتر في مكان مكشوف، يتيح لك مراقبته، وعدم ترك الأجهزة اللوحية الصغيرة مدة زمنية طويلة مع طفلك وحدة.

- زودي جهازك ببرامج الحماية اللازمة التي تحمي الجهاز.

- تحدثي مع أطفالك عن آخر المواقع التي قاموا بزيارتها، وماذا استفادوا منها.

- أثناء جلوسك بجوار طفلك اختياره الفيديو، فما أراد تحميله أشيري له بالضغط على شريط التحميل الظاهر، ومن ثم كيفية حفظه في إحدى الملفات المفضلة للعودة له مرة أخرى.