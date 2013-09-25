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فشل المحادثات اليابانية الأمريكية بشأن إلغاء التعريفة الجمركية

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فشل المحادثات اليابانية الأمريكية بشأن إلغاء التعريفة الجمركية فشل المحادثات اليابانية الأمريكية بشأن إلغاء التعريفة الجمركية

انتهت اليابان والولايات المتحدة من المفاوضات الثنائية حول التعريفة الجمركية بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى للتجارة الحرة فى واشنطن دون إحراز أى تقدم يذكر، بعد أن دعا الطرفان إلى إلغاء التعريفة الجمركية على القطاعات الحساسة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه عقب تبادل الطرفين مقترحاتهما حول قائمة الأشياء المعفاة من التعريفة الجمركية، طالبت اليابان بإلغاء التعريفة الجمركية على سياراتها وبعض البضائع المصنعة، بينما طالبت أمريكا بإلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية.

يشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه فى الجلسات القادمة فى شهر أكتوبر المقبل.

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