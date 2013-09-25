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“تنفيذ الأحكام” تنجح فى ضبط 19 ألفاً و169 هارب خلال 24 ساعة

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“تنفيذ الأحكام” تنجح فى ضبط 19 ألفاً و169 هارب خلال 24 ساعة “تنفيذ الأحكام” تنجح فى ضبط 19 ألفاً و169 هارب خلال 24 ساعة

قوات الداخلية تنفذ حملات أمنية مكثفة

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
> وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذاً لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 19 ألفاً، و169 حكماً قضائياً متنوعاً، شملوا 165 حكم جنايات من بينهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام و18 هارباً من أحكام بالسجن المؤبد، و8630 حكم حبس جزئى، و1861 حكم حبس مستأنف، و6337 حكم غرامات و2176 حكم مخالفات.
> وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

أ ش أ

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