الأعلى للقضاء يبحث مع موسى سن التقاعد بالدستور وعدم تعديل قانون السلطة إلا بموافقته

استقبل مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء عمرو موسى رئيس لجنة الخبراء المختصة بتعديل دستور ٢٠١٢.

وأبدى عمرو موسى خلال الاجتماع الذى عقد بدار القضاء العالى اهتمامه البالغ و حرص أعضاء اللجنة على الاستماع الى رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة او الفرع الخاص بالقضاء و النيابة العامة.

كما استعرض مجلس القضاء الأعلى القواعد القانونية التى يرى ضرورة ان يتضمنها الدستور و التى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين و أن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته ، و كذلك ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة و عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى و ثلثى أعضاء المجلس التشريعى .

و استحسن المجلس ان تكون بقية النصوص المقترحة و ما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية .