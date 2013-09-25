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10 شائعات حول الحمل

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10 شائعات حول الحمل 10 شائعات حول الحمل

كثيراً ما تسمع الأمهات الحوامل العديد من الشائعات حول الحمل وما يتعلق به، لدرجة أنَّ البعض منهن أصبحن يعتقدن بأنَّها نظريات مؤكدة أو تكاد تكون علميَّة، فتناولنها وتقبّلنها وسلمن بها جيلاً بعد جيل.
«سيدتي نت» التقت باستشاري جراحات وأمراض النساء والتوليد والعقم، الدكتور علاء حامد، الذي قدّم لنا الرأي العلمي لأشهر عشر شائعات حول الحمل:

1- «لا تنظري إلى قبيح الوجه؛ حتى لا يأخذ مولودك شكله»
الرأي العلمي: معلومة خاطئة؛ لأنَّ الجنين يحمل مورثات موجودة في الأب والأم تنتقل عبر الكروزومات، سواء من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث.

2- إذا لم تتناول ما توحمت به مثال «الفراولة، الفستق، وغيرها» فسيظهر على الطفل وحمة على شكل نوع الفاكهة.
الرأي العلمي: مقولة خاطئة. والورم الذي يشبه حبة الفراولة على سطح الجلد، هو عبارة عن كيس دموي اسمه العلمي (هيما نجيوما) ناتج عن ورم في الأوعية الدمويَّة، وهو يصيب الأجنة كما يصيب الكبار.

3- تناول أنواع من الأغذية يؤثر في جنس الجنين.
الرأي العلمي: مقولة صحيحة. ولكن يتم ذلك تحت إشراف طبي قبل الحمل بمدة شهرين، ليتم تغيير الوسط المهبلي، المسؤول عن جنس الجنين، فالوسط القلوي ينتج مولوداً ذكراً، والحمضي ينتج أنثى.

4ـ «من يستمع للقرآن يحب القرآن عندما يكبر، أو أنَّه سيتذكر الأشخاص الذين سمع صوتهم في بطن والدته».
الرأي العلمي: يتأثر الجنين بالأصوات الخارجيَّة، لكنَّه لن يتذكر ذلك في المستقبل، وإن حدث العكس فهذا بسبب قدرات فرديَّة ليس أكثر.

5ـ فترة نمو شعره تزيد من الشعور بالحموضة للحامل.
الرأي العلمي: معلومة خاطئة. ويعتقد البعض بأن تحرك شعر الطفل في معدة الحامل هو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة أيضاً، وهو ما ليس له أساس من الصحة؛ كون المعدة منفصلة عن الرحم، كما أنَّ رأس الجنين غالباً ما يكون في الأسفل.

6ـ الجنين يحزن لحزن أمه ويفرح لفرحها.
الرأي العلمي: معلومة صحيحة ومثبتة علمياً.

7ـ نوم الحامل على ظهرها يؤثر في وصول الأكسجين للجنين، وممكن أن يؤدي إلى إغماء الحامل.
الرأي العلمي: معلومة صحيحة. ونوم الحامل على ظهرها يؤدي إلى هبوط في الدورة الدمويَّة، كما أنَّه يؤثر في الجنين؛ كونه يضغط على الشريان الأورطي الذي يقلل من وصول الدم إلى الجنين.

8- كثرة الحركة والمشي للحامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة يسهّل من عمليَّة الولادة.
الرأي العلمي: الحركة والمشي في الأشهر الأخيرة ليست عاملاً أساسياً لتسهيل الولادة، لكنَّها تعد عاملاً مساعداً.

9- أكل نوعيات معينة من الطعام يؤثر في شكل بشرة الجنين؛ «تناول القشدة والحليب يومياً يجعل الطفل أبيض البشرة، وتناول البيض المسلوق يومياً ينعم من بشرته».
الرأي العلمي: معلومة خاطئة؛ لأنَّ نوعيَّة بشرة الجنين تنتقل عبر كروزومات الأم والأب، أو تكون مورثات تراكميَّة.

10ـ إذا كان بطن الحامل بالعرض فهذا يعني أنَّها حامل ببنت، وإذا كان بشكل طولي فمعناه أنَّها حامل بصبي.
الرأي العلمي: معلومة خاطئة؛ لأنَّ امتداد البطن بالطول أو العرض هو نتيجة وضع الجنين وليس جنسه.

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