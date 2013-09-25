تأجيل استيلاء مستوطنين على منزل فلسطيني في الخليل

كتب : أ ف ب منذ 33 دقيقة

أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري اريئيل، اليوم، أن السلطات الإسرائيلية، أجلت استيلاء مستوطنين على منزل فلسطيني وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لأسباب قضائية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في الخليل الأحد،عن نيته السماح لمستوطنين بالاستيلاء مرة جديدة على منزل قرب الحرم الإبراهيمي الذي يعتبر مقدسا للمسلمين واليهود، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بطردهم منه في أبريل عام 2012.

وتقدم 14 فلسطينيا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدين أنهم مالكو المبنى.

واعترف ممثل الحكومة أمام المحكمة، أن إعلان نية رئيس الوزراء لم يكن له طابع "رسمي" وبأن المستوطنين لن يحصلوا على المنزل بينما لم يتم حل وضعه القانوني.