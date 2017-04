فيلم كوري جنوبي في المرتبة الأولى عالمياً

بعد أن دخل الأسبوع الماضي مباشرة في المرتبة الثانية، تقدّم الفيلم الكوري جنوبي The Face Reader بعد أن حصد 22.3 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي. وبقي فيلم The Smurfs 2 في المرتبة الثانية مع 14.1 مليون دولار. وعاد فيلم Turbo الى المرتبة الثالثة مع 12.3 مليون دولار. وفي المرتبة الرابعة تساوى فيلما Elysium و Despicable Me 2 حيث حصد كلاهما 10.3 مليون دولار.

في أميركا تمكن فيلم Prisoners من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حاصداً مبلغ 20.8 مليون دولار وتراجع فيلم Insidious Chapter 2 الى المرتبة الثانية مع 13.8 مليون دولار. التراجع كان أيضاً من نصيب فيلم الممثل Robert De Niro الجديد The Family الذي احتل المرتبة الثالثة بعد أن حصد فقط 7 مليون دولار. وعاد فيلم Instructions Not Included الى المرتبة الرابعة حيث جمع مبلغ 5.3 مليون دولار. أما المرتبة الخامسة فشهدت دخول الفيلم الموسيقي الراقص Battle of the Year مع 5.3 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل فيلمان في المرتبة الأولى والثانية هما The Family أو Malavita الذي احتل المرتبة الأولى بعد أن شاهده 36378 شخص وفيلم Prisoners في المرتبة الثانية مع 24340 مشاهد وتراجع فيلم Planes الى المرتبة الثالثة مع 22622 مشاهد. كما دخل فيلم Battle of the Year مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 15807 شخص. وتراجع فيلم Getaway من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 15581 مشاهد.

في لبنان دخل فيلم Prisoners في المرتبة الأولى حيث شاهده 7304 شخص، ودخل أيضاً فيلم Getaway في المرتبة الثانية مع 6358 مشاهد، وتقدم فيلم We’re the Millers من المرتبة الرابعة الى الثالثة مع 3645 مشاهد وتراجع فيلم 2 Guns من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث شاهده 3482 شخص كما تراجع أيضاً فيلم Percy Jackson: Sea of Monsters بشكل دراماتيكي من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 3437 مشاهد.