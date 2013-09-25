ضبط 10 في حملة أمنية بالإسماعيلية

نفذت قوات الجيش والشرطة بالاسماعيلية حملة أمنية مكبرة لليوم الرابع على التوالى، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبيين أمنيا .

ومن المضبوطين محمود غ ع ( شهرته محمود الأبيض ) سن 37 خفير خصوصى مسجل شقى خطر، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية ألية عيار7.62 × 39 وخزينة بداخلها 9 طلقات من ذات العيار.

و المتهم عبدالمنعم ع م سن 44 خفير خصوصى وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار7.62 × 39 وخزينة بداخلها 7 طلقات من ذات العيار .

كما تم ضبط تاجر مخدرات وهو حسن ح م سن 40 عاطل، ومطلوب للتنفيذ فى الجناية رقم 667 لسنة 2012 المقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة بالإكراه وبالإتجار فى المواد المخدره، وبتفتيش مسكنه عُثر على 12 لفافه كبيرة الحجم من البانجو وزنت حوالى 30 كيلو جرام ، والمتهم محمد أ ع سن 55 وبحوزته 9 لفافات متوسطة الحجم من الأفيون وزنت حوالى 100 جرام، ولفافة صغيرة من الهيروين وزنت حوالى ( 5 جرام ) وقطعة من الحشيش وزنت حوالى ( 70 جرام ) ولفافة متوسطة الحجم من البانجو وزنت حوالى ( 500 جرام ) ومبلغ مالى قدره ( 563 جنيه ) ، والمتهم محمد س ح سن 35 عاطل وبحوزته 87 لفافه من الافيون تزن حوالى ( 200 جرام ) وقطعه من الحشيش تزن حوالى 20 جرام، ومطواه .

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم حمادة ح ح سن 34 عاطل، مسجل شقى خطر ” سرقات بالإكراه ” وبحوزته 6 لفافات كبيرة الحجم من البانجو، وزنت حوالى ( 1,5 كيلو جرام ) وتليفون، محمول ، والمتهم حسين ح ح سن 20 عاطل ــ والمتهم أسامة س أ سن 26 عاطل وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم من البانجو وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) .

كما تم ضبط عدد من المطلوبين فى تنفيذ احكام وهم المتهم محمد ع أ سن 25 صياد مقيم حسين آدم ــ مطلوب ضبط للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 649 لسنة 2013 مركز الإسماعيلية ، والمقضى فيها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة ” حريق عمد ” ، والمتهم على س م 30 عاطل، مطلوب للتنفيذ عليه فى الجنايتى رقمى :ـ 2868/1999، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة ” مخدرات ” 661/2000 ، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة ” سلاح ” ، ومحمد ح ب سن 29 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 3043/2013 قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة ” مخدرات “.