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ضبط 10 في حملة أمنية بالإسماعيلية

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ضبط 10 في حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 10 في حملة أمنية بالإسماعيلية
أحد المتهمين

أحد المتهمين

نفذت قوات الجيش والشرطة بالاسماعيلية حملة أمنية مكبرة لليوم الرابع على التوالى، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبيين أمنيا .

ومن المضبوطين  محمود غ ع ( شهرته محمود الأبيض ) سن 37 خفير خصوصى  مسجل شقى خطر،  وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية ألية عيار7.62 × 39 وخزينة بداخلها 9 طلقات من ذات العيار.

و المتهم عبدالمنعم ع م سن 44 خفير خصوصى وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار7.62 × 39 وخزينة بداخلها 7 طلقات من ذات العيار .

كما تم ضبط  تاجر مخدرات وهو حسن ح م سن 40 عاطل،  ومطلوب للتنفيذ  فى الجناية رقم 667 لسنة 2012 المقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة  سرقة بالإكراه  وبالإتجار فى المواد المخدره،  وبتفتيش مسكنه عُثر على  12  لفافه كبيرة الحجم من  البانجو  وزنت حوالى  30 كيلو جرام ، والمتهم محمد أ ع سن 55  وبحوزته 9 لفافات متوسطة الحجم من الأفيون وزنت حوالى  100 جرام، ولفافة صغيرة من الهيروين وزنت حوالى ( 5 جرام ) وقطعة من الحشيش وزنت حوالى ( 70 جرام ) ولفافة متوسطة الحجم من البانجو  وزنت حوالى ( 500 جرام ) ومبلغ مالى قدره ( 563 جنيه ) ، والمتهم محمد س ح سن 35 عاطل وبحوزته 87 لفافه من الافيون تزن حوالى ( 200 جرام ) وقطعه من  الحشيش تزن حوالى 20 جرام، ومطواه .

3364yyf6y67وألقت قوات الأمن القبض على المتهم حمادة ح ح سن 34 عاطل،  مسجل شقى خطر ” سرقات بالإكراه ” وبحوزته 6 لفافات كبيرة الحجم من البانجو،  وزنت حوالى ( 1,5 كيلو جرام ) وتليفون،  محمول  ، والمتهم حسين ح ح سن 20 عاطل  ــ  والمتهم  أسامة س أ سن 26 عاطل وبحوزتهما  لفافة كبيرة الحجم من  البانجو  وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) .

كما تم ضبط عدد من المطلوبين فى تنفيذ احكام وهم المتهم محمد ع أ سن 25 صياد مقيم حسين آدم ــ  مطلوب ضبط للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 649 لسنة 2013 مركز الإسماعيلية ، والمقضى فيها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة ” حريق عمد ” ، والمتهم على س م   30 عاطل،  مطلوب للتنفيذ عليه فى الجنايتى رقمى :ـ 2868/1999، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة ” مخدرات ” 661/2000 ، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة ” سلاح ” ، ومحمد ح ب سن 29 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 3043/2013 قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة ” مخدرات “.

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