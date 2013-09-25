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وزير الزراعة: مزرعة مصرية فى إثيوبيا

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وزير الزراعة: مزرعة مصرية فى إثيوبيا وزير الزراعة: مزرعة مصرية فى إثيوبيا

كتب : محمد البلاسى ووكالات منذ 12 دقيقة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، د.أيمن فريد أبوحديد، إن الحوار المصرى - الإثيوبى حول سد النهضة «مستمر» حتى الآن، ولم يتوقف بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى، وإن هناك خططاً لتعاون مثمر بين البلدين فى مجالات عديدة.

وأضاف «أبوحديد» فى تصريحات لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالعاصمة العمانية مسقط، أن هناك قواعد دولية تحكم هذه الأمور، معرباً عن ثقته فى أن وإثيوبيا سترضيان بالقواعد الدولية فى ظل التعاون وروح الأخوة بين البلدين. وتابع: «الأمور تُدرس فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والإثيوبى، وفى إطار روح المنفعة للبلدين والمصالح المتبادلة والمشتركة التى تراعيها جميع الأطراف وليس لمصلحة طرف على حساب آخر»، موضحاً: «كنت فى إثيوبيا قبل السفر إلى سلطنة عمان، واجتمعت مع وزير الزراعة الإثيوبى فى جلسات نقاش على رأس وفدين يضمان طاقماً فنياً من البلدين، وكان هناك اتفاق كامل على أن يكون هناك تعاون قائم على أسس قوية، فإثيوبيا تعتمد زراعتها على الأمطار والمياه الجوفية، وبالتالى نستطيع أن نقوم بنشاط كبير فى هذا الاتجاه، فمصر لديها خبرة زراعية كبيرة».

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