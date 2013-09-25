الرئيس اللبنانى يوجه نداء لمساعدة اللاجئين السوريين فى لبنان

وجه الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان أمس الثلاثاء، من على منصة الأمم المتحدة، نداء حث فيه "الدول الصديقة" على مساعدة لبنان لتحمل أعباء مئات آلاف اللاجئين السوريين.

وفى خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سليمان، إن اللبنانيين "بحاجة دائما لمواكبة، ودعم الدول الصديقه، لمواجهة تداعيات الأزمات، التى لا تعنيهم أبدا، والتى تهدد مع ذلك أمنهم واستقرارهم".

وجدد طلب دعم الدول "لتوفير المبالغ، والإمكانات البشريّة، والماديّة الكافية، وبصورة فعليّة، لتأطير وتنظيم وجود اللاجئين السوريين الوافدين إلى لبنان، وتلبية احتياجاتهم الإنسانيّة، والحياتيّة الأساسيّة".

كما دعا الرئيس سليمان إلى "تعزيز أطر، ومساحات إيواء النازحين السوريين داخل الأراضى السوريّة بالذات، فى مناطق آمنة تقع خارج إطار النزاع الدائر، علماً بأنّ مساحة سوريا ثمانية عشر أضعاف مساحة لبنان".