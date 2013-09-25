حلوى بطول 4 أمتار في احتفال الأحساء باليوم الوطني

سالم السبيعي (الأحساء)

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ فعاليات اليوم الوطني في المتنزة البيئي بحلة يكسوها اللون الأخضر حاملا 300 علم سعودي وتجاوز الحضور 70 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات ومن مناطق ومدن المملكة ومن دول مجلس التعاون ازدانت سماء الأحساء بالألوان الجميلة بعد أن أطلقت أمانة الأحساء الألعاب النارية التي بلغت أكثر 400 قذيفة وسجلت جمعية المعاقين بالأحساء حضورا جميلا بمشاركة 45 من ذوي الاحتياجات الخاصة، واشتملت الاحتفالات فقرات متنوعة من التراث مثل العرس الأحسائي والوجبات الشعبية وخلافها واستمتع الأطفال بتزيين الكيك بالعلم السعوديوازدحم المقهى الشعبي المقام بوسط المزرعة الأحسائية بالعائلات، كما ازدحمت مدرجات المسرح الخارجي والمائي بأكثر من 6000 زائر وكانا مفاجأة المهرجان قالب من الكيك بطول أربعة أمتار تحمل العلم السعودي إضافة إلى 4000 قطعة من الشكولاه هدية للجماهير.