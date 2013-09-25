الأمير سعود لأهالي الجبيل: توجيهات الملك تقضي بالتزام ميزان العدل وخدمة الناس

دشن أكاديمية «جنرال» وأسس المركز الحضاري وشهد حفل الأهالي وزار 4 مجالس ..

محمدالعبدالله (الجبيل)

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية عمليات التقديم على تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد لخمسة آلاف وأربعمائة وحدة سكنية على مساحة تتجاز سبعة ملايين متر مربع، وقال سموه في كلمة في حفل الأهالي «نأمل أن يسهم ذلك في تحقيق مزيدا من الخير لأبناء المحافظة. كما أود إبلاغكم أنه تم تخصيص أرض لجامعة الدمام بمساحة مليون ومائتين ألف متر مربع لإنشاء مبان أكاديمية تخدم طلاب وطالبات الجبيل وبقيق ورأس تنورة».وقال سموه في كلمته يسعدني أن أهنئكم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، حيث يأتي هذا اليوم المبارك من كل عام ليؤكد قوة وتلاحم هذه البلاد والتفاف المواطنين حول قيادتهم الرشيدة، ونسأل الله أن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قادتنا ويوفقهم لما فيه خير الأمة، كما يسعدني أن أكون بينكم في محافظة الجبيل الناهضة التي تشهد نهضة صناعية وحضارية كبرى، تنتشر معالمها وملامحها على هذه الأرض الطيبة، انعكاسا لطموح ولاة الأمر حفظهم الله، وخيارات بلادنا الاستراتيجية، وأهدافها المستقبلية.سمو الأمير أضاف في كلمته قائلا: إن مشاريع الخير تتوالى وقد أطلقنا قبل قليل البدء في تقديم تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد، كما أود إبلاغكم أنه تم تخصيص أرض لجامعة الدمام بمساحة مليون ومائتين ألف متر مربع، لإنشاء مبان أكاديمية تخدم طلاب وطالبات محافظات الجبيل وبقيق ورأس تنورة لتكون إنجازا مميزا للتعليم العالي وسيتم البدء قريبا تنفيذها على مراحل ، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمركز الأمير نايف الحضاري، وقدم سموه الشكر لأمين المنطقة على جهوده ومتابعته، وكذلك لمدير جامعة الدمام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل.صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أكد في كلمته أن محافظة الجبيل تشهد تحولات اقتصادية وصناعية استراتيجية لا تقتصر تأثيراتها الإيجابية على الصعيد الوطني، بل تتجاوز حدودها الخليجية، وتتخطى محيطها الإقليمي، إلى الصعيد الدولي، وستغير صورة الصناعة البتروكيماوية في العالم بصورة شاملة، حيث تشهد الجبيل مشروعات عملاقة وباستثمارات تشارك فيها كبريات الشركات العالمية، الأمر الذي سيمكن صناعة البتروكيماويات أن تسهم بدرجة كبيرة في تنويع الأنشطة الصناعية في المملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مجموعة منتجاتها سوف تؤدي إلى ظهور أنشطة جديدة تحقق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية الوفيرة في المملكة، وتوسع نطاق صناعاتها القائمة، الجبيل مهيأة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، سواء على مستوى حجم أو كم أو عدد المشروعات الضخمة وما تنطوي عليه من أرقام تكشف عن زخم التوجه الاستثماري العالمي إلى المملكة وإلى الجبيل على نحو خاص، أو على مستوى ضخامة الاستثمارات ونوعيتها، وكلاهما يعني في المحصلة النهائية توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، وأضاف سمو الأمير أن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمثابة مصباح يضيء لنا الطريق، وهي واضحة بالتزام ميزان العدل والحق في خدمة الناس، وأنا في خدمة كل فرد منكم أسهر لراحته وهذه ليست منه بل واجب يحتم علينا القيام به بكل أمانه ومسؤولية، وإننا نعتز أن نقف اليوم على قلب رجل واحد، لنعلن لقيادة هذا الوطن الغالي أن مسيرة هذا الوطن مستمرة وممتدة ومتنامية على الغاية والهدف وعلى الطريق، مسيرة تمضي بتوفيق من الله عز وجلا ورعايته،وكان سموه الكريم دشن أمس أكاديمية جنرال إلكتريك للتقنية بالجبيل، بحضور الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجيفري إيملت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك». وفي سياق متصل وضع سمو أمير الشرقية حجر الأساس لمشروع مركز الجبيل الحضاري الذي يحتضنه قلب محافظة الجبيل، بمساحة 18000 متر مربع، بكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون ريال، كما قام سموه بزيارة لمعهد الجبيل التقني وزيارة مجالس عدد من الأسر في محافظة الجبيل منها مجلس منصور الخاطر ومجلس أحمد الخنيني ومجلس مجدل الخالدي ومجلس حسن البوعينين.