إغـلاق مـركــز تسـوق شهيـر

حسام كريدي (المدينة المنورة)

أغلقت بلدية قباء بالمدينة المنورة أمس مركز تسوق تجاريا شهيرا، يقع في آخر طريق قباء لبيع المواد الغذائية والإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمنزلية. وأخرج عدد من موظفي بلدية قباء المتسوقين والموظفين العاملين في السوق، ثم أغلقت أبواب المحلات جميعها ووضعت على المركز لاصق يلزم الإدارة بمراجعة بلدية قباء، الأمر الذي أدى بالمتسوقين إلى الرجوع إلى منازلهم دون شراء مقتضياتهم ومستلزماتهم اليومية. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي، أنه سبق وتم توجيه إنذار لإدارة السوق بمطالبتهم باستكمال واستيفاء الشروط الصحية بمنطقة التخزين، إلا أن السوق لم يتم تنفيذ ذلك. وقال البليهشي إنه وبتفتيش أفراد من موظفي بلدية قباء صباح أمس للسوق ومناطق التخزين اتضح أن السوق لم يتم استكمال إجراء الشروط الصحية الخاصة بمنطقة التخزين. وأكد البلهشي أنه وبمجرد استكمال الشروط سيعاد افتتاح السوق مرة أخرى لافتا إلى أن هناك نظاما يمنع إغلاق أي محل أو سوق تجاري مباشرة قبل أن يتم إنذاره، وأضاف «يتم أولا إنذار المحل أو السوق وفي حال عدم التجاوب، يتم إغلاق المحل أو السوق وذلك بحسب الأنظمة والتعليمات».