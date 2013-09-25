تعليم جدة يحتفل باليوم الوطني

صالح شبرق، معتوق الشريف (جدة)

شارك مدير عام التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح أمس، طلاب مدرسة عبدالرحمن الداخل الثانوية بمكتب التربية والتعليم بالنسيم في رسم (جدارية وطن) بطول 14 مترا في صالة المعارض في المكتب. وتضمنت الجدارية التي رسمت احتفاء بذكرى اليوم الوطني، رصدا لبعض مظاهر التطور والتقدم التي شهدتها المملكة منذ عهد المؤسس حتى عصرنا الحاضر، وصاحب الجدارية أوبريت جماعي بعنوان (الله أكبر ) من كلمات الشاعر أحمد الرباعي، وقصيدة شعرية للشاعر طلال السلمي، إضافة إلى تكريم عدد من الطلاب والمعلمين. وأكد الثقفي خلال تدشينه الجدارية -برسم جزء منها- أن هذه المناسبة غالية على أنفسنا وما هذه الجدارية إلا تعبير ترصد جوانب مما شهدته المملكة من تطور وتنمية شاملة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى وقتنا الحاضر، مشيدا بما وصل إليه التعليم من تقدم وتطور في شتى المجالات وقال: «هذه الأعمال الوطنية تعزز حب الوطن في نفوس الطلاب». من جهته، أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، أن الجدارية التي تعبر عن فرحة الطلاب بذكرى اليوم الوطني هي تعبير عما يكنه أبناء هذا الوطن للقيادة الكريمة وما تحقق من إنجازات، وقال: «هذه الاحتفائية هي جزء من احتفاءات شهدتها وتشهدها المدارس بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا»، أما مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية عبدالرحمن الأسمري، فقال: نشكر كل من شارك في رسم هذه الجدارية كما نشكر رعاية مدير التربية والتعليم لهذه المناسبة ومشاركته أبنائه الطلبة هذه المناسبة الغالية، وأضاف «هذه الجدارية هي رسالة حب لهذا الوطن الكريم الغالي من أبنائه». من جهة أخرى، وبحضور مساعدة مدير عام التربية والتعليم بجدة للشؤون التعليمية نور باقادر احتفلت الأقسام النسائية بإدارة تعليم جدة صباح أمس باليوم الوطني بحضور مستشارة مدير التعليم الدكتورة جواهر مهدي ومديرات المكاتب والإدارات المختلفة.