افتتاح مكتب قنصلى بريطانى فى أربيل خاص بمنح تأشيرات السفر للمملكة

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، عن افتتاح المكتب القنصلى البريطانى فى أربيل الخاص، بمنح تأشيرات السفر" الفيزا" للمملكة المتحدة.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أمس، أنه بمشاركة وزير داخلية حكومة كردستان "كريم شنكالى"، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى للشؤون الاقتصادية اللورد "مارلاند"، والقنصل العام البريطانى لدى الإقليم، جرت أمس مراسم خاصة، لافتتاح المكتب القنصلى الخاص بمنح تأشيرات السفر البريطانية للمواطنين، ورجال الأعمال، والتجار من إقليم كردستان.

وأعرب وزير داخلية الإقليم، بحسب البيان، خلال الافتتاح عن، استعداد حكومة إقليم كردستان للتعاون، وتقديم كافة أشكال التسهيلات للشركات البريطانية، كما أعرب عن سعادته بمستوى العلاقات، التى تربط إقليم كردستان وبريطانيا، مجددا التأكيد على، أن حكومة إقليم كردستان تشجع الشركات البريطانية للمجىء والمشاركة فى المشاريع الإعمارية بالإقليم.