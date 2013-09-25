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سوار الذهب ينوه بجهود المملكة في خدمة المسلمين

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سوار الذهب ينوه بجهود المملكة في خدمة المسلمين سوار الذهب ينوه بجهود المملكة في خدمة المسلمين

    نوه الرئيس السوداني الاسبق المشير عبدالرحمن سوار الذهب بما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام بالإسلام والمسلمين ودعمها التعليم في الوطن العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، الندوة العالمية للشباب الاسلامي بمنطقة مكة المكرمة حيث استقبلتهم بمأدبة عشاء، احتفاءً بهم وتعبيراً رمزياً عن تقديرها لجهودهم في خدمة التعليم وطلبته.

حضر المناسبة كلٌّ من الأمين العام المساعد للندوة الدكتور محمد بن عمر بادحدح والمدير التنفيذي للندوة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله محمد صالح الصبحي، والأمين العام المساعد السابق للندوة الدكتور عبدالوهاب نور ولي، والقنصل السوداني بجدة خالد الترس، والسفير عطاء المنان بخيت مساعد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والدكتور إحسان طيب الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وكان المشير سوار الذهب ووفد مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية في زيارة رسمية إلى المملكة، التقوا خلالها مسؤولين في وزارة التعليم العالي وزاروا عدداً من الجامعات في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

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