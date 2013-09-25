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رئيس جامعة طنطا يطالب وزيرى التعليم والداخلية بالإفراج عن 13 طالبا

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رئيس جامعة طنطا يطالب وزيرى التعليم والداخلية بالإفراج عن 13 طالبا رئيس جامعة طنطا يطالب وزيرى التعليم والداخلية بالإفراج عن 13 طالبا

طالب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، بضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن 13 طالبا من كليات الجامعة الذين تم القبض عليهم مؤخرا ما لم يكن قد ثبت عليهم إدانة فى الاتهامات الموجهة إليهم.

وأرسل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا برقيتين لوزيرى التعليم العالى والداخلية، يطالبهما بفحص أسماء 13 طالبا من كليات مختلفة بالجامعة والذين تم القبض عليهم مؤخرا فى الأحداث الأخيرة، وبحث حالة كل طالب منهم، تمهيدا لتسهيل وسرعة الإجراءات التى تتخذ تجاه كل طالب منهم لسرعة الإفراج عمن لم تثبت إدانته مع التوصية بحسن رعايتهم والعناية بهم.

كان أحمد اليمانى رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا قد أصدر بيانا طالب فيه بسرعة الإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم من طلاب الجامعة الذين لم تثبت ضدهم أى اتهامات.

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