أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ضربات مباشرة من يايا توريه لا تقهر

Google+ Print
بالفيديو - ضربات مباشرة من يايا توريه لا تقهر بالفيديو - ضربات مباشرة من يايا توريه لا تقهر

واصل النجم الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي تألقه في تنفيذ الضربات الثابتة هذا الموسم بعد أن سجل هدفه الرابع هذا الموسم بنفس الطريقة في شباك ويجان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان توريه قد سجل هذا الموسم الذي لم يمر منه سوى شهر تقريبا 4 أهداف من كرات ثابتة نفذها بنفس الطريقة .. 3 منها مع فريقه مانشستر سيتي وواحدة مع منتخب بلاده في شباك تنزانيا في تصفيات كأس العالم.

ويستعرض FilGoal.com أهداف توريه الرائعة من ضربات حرة مباشرة لا تقهر هذا الموسم.

- هدفه في شباك تنزانيا والذي ساهم في ضمان كوت ديفوار لمقعد في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم رسميا

- هدفه في نيوكاسل في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي

- هدفه في هال سيتي في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي

- هدفه في ويجان في كأس رابطة المحترفين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»