بالفيديو - ضربات مباشرة من يايا توريه لا تقهر

واصل النجم الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي تألقه في تنفيذ الضربات الثابتة هذا الموسم بعد أن سجل هدفه الرابع هذا الموسم بنفس الطريقة في شباك ويجان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان توريه قد سجل هذا الموسم الذي لم يمر منه سوى شهر تقريبا 4 أهداف من كرات ثابتة نفذها بنفس الطريقة .. 3 منها مع فريقه مانشستر سيتي وواحدة مع منتخب بلاده في شباك تنزانيا في تصفيات كأس العالم.

ويستعرض FilGoal.com أهداف توريه الرائعة من ضربات حرة مباشرة لا تقهر هذا الموسم.

- هدفه في شباك تنزانيا والذي ساهم في ضمان كوت ديفوار لمقعد في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم رسميا

- هدفه في نيوكاسل في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي

- هدفه في هال سيتي في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي

- هدفه في ويجان في كأس رابطة المحترفين