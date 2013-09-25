أسهم أمريكا تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي في البورصة

كتب : رويترز الثلاثاء 24-09-2013 23:00

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم، إذ واصلت هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي مع تزايد حذر المستثمرين بسبب مخاوف من احتمال توقف عمل بعض الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 65.18 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 15336.20 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.31 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 1697.53 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.97 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3768.25 نقطة.