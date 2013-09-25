المزينة: أكاديمية الشرطة مفخرة للدولة

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن أكاديمية شرطة دبي أصبحت إحدى أهم الصروح العلمية في المجال الشرطي خلال 25 عاما، وتفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وغدت اليوم منارة علم ومصنع رجال نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم وأمتهم . كما توجه اللواء خميس المزينة بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، على دعمه لتأهيل الكوادر البشرية من العاملين في المجال الأمني للحصول على الشهادات العليا والاستفادة من البرامج التدريبية في المجال الشرطي والمروري والجنائي، ومتابعته المستمرة التي أدت إلى وصول الأكاديمية إلى هذا المستوى.

برنامج التفتيش

جاء ذلك خلال تفقده أكاديمية شرطة دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد محمد عبيد بن عابد المهيري، نائب المدير لشؤون التدريب، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، وعدد من الضباط .

وكان اللواء خميس المزينة، قد بدأجولته بتفقد إدارة القبول والتسجيل في الأكاديمية، حيث بلغ عدد الطلبة المرشحين 141 طالباً في الفصل الدراسي 2011 - 2012، بينما بلغ عدد طلبة الدراسات المسائية المنتظمة 177 طالباً.

ووصل عدد الطلبة الجامعين الذين التحقوا وتخرجوا من الأكاديمية 33 طالبا في الفصل الدراسي 2013/2012، مقابل 37 طالبا في الفصل الدراسي 2012/2011، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين في الفصل الدراسي 2013/2012، إلى 166 طالباً، مقابل 155 طالباً في الفصل الدراسي 2012/2011 .

وبلغ عدد الطلاب المقيدين في الدراسات المسائية 152 طالباً في الفصل الدراسي 2013/2012، مقابل 289 طالبا في الفصل الدراسي 2012/2011، ووصل عدد طلبة الدراسات العليا (الماجستير في القانون) المقيدين في الفصل الدراسي 2013/2012 إلى121 طالباً، مقابل 57 طالباً في الفصل الدراسي 2012/2011، بينما بلغ عدد طلبة الدراسات العليا (الماجستير في علوم الشرطة) المقيدين في الفصل الدراسي 2013/2012 إلى 72 طالباً، مقابل 37 طالباً في الفصل الدراسي 2012/2011، ووصل عدد طلبة الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدكتوراه في القانون في الفصل الدراسي 2013/2012 إلى 29 طالباً، مقابل 18طالباً في الفصل الدراسي 2012/2011، وبلغ عدد طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجة الماجستير في الفصل الدراسي 2012/2011 إلى 33 طالباً.

مدرسة الرماية

عقب ذلك تفقد اللواء المزينة مدرسة الرماية، حيث بلغ عدد الدورات التي نظمتها المدرسة خلال العام الحالي 13 دورة، شارك فيها 2898 متدرباً، مقابل 32 دورة في العام الماضي، شارك فيها 1472 متدرباً .

كما أطلع نائب القائد العام لشرطة دبي، على برنامج الرماية الافتراضية التي استحدثتها المدرسة، وتستخدم في التدريبات التأسيسية للمستجدين والمرشحين والتدريبات المتقدمة لرجال التحريات ومكافحة المخدرات التي تتميز بمحاكاة استخدام الذخيرة الحية في السلاح مع الحصول على العائد التدريبي المطلوب ورفع كفاءة الرامي بطريقة أسرع وفق معايير الأمن والسلامة والصحة البيئية، ووجه بوضع برامج تدريبية خاصة في مجال الرماية للعاملين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تتناسب مع طبيعة عملهم الميداني مما يحقق الكفاءة المرجوة.

بعد ذلك تفقد اللواء المزينة مبنى الدراسات العليا، حيث اطلع على عدد إصدارات مركز البحوث والدراسات في المجال القانوني، والأكاديمي، وسلسلة الترجمات القانونية التي بلغت هذا العام 7 إصدارات، مقابل 5 إصدارات العام الماضي، ووجه سعادته بالتركيز على الجانب العملي في هذه الدراسات بالإضافة إلى الجانب النظري.

موسيقى الشرطة

أثنى اللواء المزينة على الدور الحيوي الذي تقوم به موسيقى شرطة دبي من خلال مشاركتها في الفعاليات المختلفة حيث بلغ عدد الحفلات التي أحيتها الفرقة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 156 حفلة كما بلغ عدد المؤلفات والمقطوعات الموسيقية حتى نهاية شهر أغسطس 8 مقطوعات ووصلت لإدارة الموسيقى حتى شهر أغسطس الماضي 12 رسالة شكر.

ووجه بتطوير الفرقة ومعداتها وقام بتكريم عدد من العاملين فيها.